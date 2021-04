Nathalie Moellhausen diz se sentir bem para lutar por medalha na esgrima, em Tóquio

Foram quase 13 meses sem disputar um único torneio. Campeã mundial em 2019, a esgrimista brasileira Nathalie Moellhausen finalmente sentiu a sensação de estar em combate na Copa do Mundo de Espada, disputada até o início da semana passada, na Rússia. Ela gostou do desempenho apresentado em uma das categorias mais equilibradas, ficando com o nono lugar na classificação geral. E faz uma observação interessante: as sul-coreanas mostraram um ritmo intenso em todos os torneios disputados neste mês.

Nathallie já está classificada oficialmente para os Jogos de Tóquio, sendo a melhor atleta das Américas no ranking olímpico. O grande objetivo é a medalha e ela se mostrou muito atenta ao desempenho das demais adversárias. Na Copa do Mundo, ela caiu exatamente para uma sul-coreana, Sera Song. O torneio foi vencido por uma atleta daquele país, Choi Injeong, com outra esgrimista da Coreia do Sul, Kang Young Mi, ficando em terceiro.

"Era evidente que o ritmo da coreana era muito alto. O resultado deles mostra isso, eles estiveram em atividade o ano todo. O ritmo que eu tive, que foi muito bom nos primeiros dois tempos e baixou um pouco no terceiro. O dela não baixou. Isso desestabilizou minha vantagem. Foi reflexo de pista, de competição", explicou a brasileira.

Porém, Nathalie faz uma avaliação bem otimista. Se mostrou muito adaptada a uma nova realidade por conta da pandemia de Covid-19. E se sente muito bem para brigar por medalhas em julho no Japão.

"Em geral, foi uma competição muito positiva. Cheguei muito bem preparada, com boas sensações, estava me sentindo muito bem há um mês e meio. Aproveitei, curti, variei o tipo de jogo. Não fiquei incomodada com a máscara, com a organização, com o protocolo, enfim, nada me incomodou. Para mim, a sequência de combates foi bem parecida com a Olimpíada, um atrás do outro. Isso me ajudou muito. Me permitiu sentir como será nos Jogos Olímpicos, que é o meu real objetivo. Foi uma experiência muito positiva, estou ainda mais motivada", avisou a campeã.