Inter terá estreia de Palacios contra o São José

Carlos Palacios A primeira contratação da era Miguel Ángel Ramírez fará sua estreia nesta quarta-feira (31) com a camisa do Inter.apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e irá enfrentar o São José, pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. Além do atacante chileno, o técnico espanhol deve fazer mais algumas observações na equipe que, aos poucos, vai ganhando forma. A partida está marcada para as 20h, no Beira-Rio.

Palacios teve apenas dois treinamentos com os companheiros, mas o suficiente para mostrar que está pronto para ganhar uma chance entre os titulares. Como o jogador de 20 anos vinha atuando pelo Unión Española e jogou no final de semana pela seleção do Chile, não lhe faltam condições físicas ou ritmo de jogo. Primeira e única contratação até o momento, o chileno tem todas as características que Ramírez gosta: um atacante agudo e rápido que atua pelas pontas.

Quem pode ser testado com a camisa 1 é Daniel. Como Danilo Fernandes e Marcelo Lomba já ganharam chances com Ramírez, Daniel é o único que ainda não atuou sob o comando do novo treinador. Nas primeiras partidas que o arqueiro formado no clube foi escalado, o time era treinado por Fábio Matias, da equipe sub-23.

Uma possível escalação colorada para o enfrentamento com o Zequinha pode ter Daniel; Heitor (Rodinei), Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Léo Borges; Rodrigo Dourado, Edenilson e Maurício (Praxedes); Palacios, Yuri Alberto e Patrick.

O Inter vai em busca da quinta vitória consecutiva na competição, além de aprimorar ainda mais o esquema proposto por Ramírez. Na próxima rodada, o Colorado terá o primeiro grande teste da temporada. O desafiante será o maior rival, fora de casa. O confronto com o Grêmio está marcado para às 22h15min de sábado (3).