NBA: Miami Heat terá setor específico para torcedores vacinados em seus jogos

O Heat pretende abrir dois setores do seu ginásio apenas para torcedores vacinados. O jogo inaugural dessa nova ala deve ocorrer na noite desta quinta-feira (1), contra o Golden State Warriors. A franquia da Flórida foi a primeira da NBA a anunciar esse tipo de medida, embora outras já estejam trabalhando em planos semelhantes.

No novo setor, os torcedores serão separados por apenas um assento e as regras de distanciamento social serão um pouco relaxadas nessas áreas. Entretanto, o uso de máscaras ainda será necessário.

A decisão do Miami Heat vem depois de a NBA avisar as equipes que esse tipo de seção seria permitida, sob condições específicas e de acordo com as diretrizes locais e estaduais de saúde e segurança. "Você já está percebendo que as coisas estão começando a mudar e tomar uma direção muito mais positiva", disse o treinador do Heat, Erik Spoelstra. "Lembro daqueles primeiros jogos no início da temporada, quando não havia ninguém no ginásio. Foi uma experiência assustadora", relata.

Os torcedores vacinados poderão entrar por um portão separado e serão obrigados a mostrar o cartão de vacinação do Centro de Controle de Doenças. Para acessar o ginásio, os fãs devem ter sido totalmente vacinados (duas doses ou dose única) com ao menos 14 dias de antecedência.

Nas últimas semanas, o Miami Heat já havia permitido que um pequeno número de fãs comparecesse aos seus jogos - foram usados cães para fazer a detecção de vírus nas entradas. O Heat também é uma das franquias (Pelicans, Hawks e Blazers são as outras) que já iniciaram o processo de vacinação de jogadores e membros da comissão técnica. "As coisas estão mudando", disse Spoelstra. "Todos nós não podemos esperar até que tenhamos nosso ginásio cheio novamente, e a mesma coisa vale para outras arenas".

Pelas regras da NBA, nas áreas dedicadas aos torcedores vacinados não é permitida a entrada de crianças, mesmo se pais ou responsáveis já tiverem sido imunizados. As equipes também estão sendo incentivadas a ter áreas de banheiros dedicados somente para os torcedores vacinados e limitar qualquer chance de esses fãs se misturarem com os outros dentro da arena.