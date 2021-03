Rafinha chega ao Grêmio e é o novo dono da lateral-direita

A chegada de Rafinha prova essa mudança repentina de diretrizes. Durou pouco o discurso do Grêmio de que o departamento de futebol iria focar na base e não contratar jogadores para frear a evolução dos jovens.Para isso, o técnico Renato Portaluppi usou seu poder de persuasão e convenceu o presidente Romildo Bolzan Júnior, que já havia declarado que o lateral-direito não seria contratado, a mudar de ideia.

Nesta segunda-feira (29), o lateral formado no Coritiba, com passagens recentes pelo Flamengo e Olympiakos, da Grécia, conheceu toda a estrutura do clube. Ninguém questiona a qualidade e a experiência que Rafinha trará ao elenco tricolor. Entretanto, o jovem Vanderson, por exemplo, deixará a titularidade e passará a ser opção no banco de reservas.

Após a goleada por 4 a 0 sobre o Pelotas, domingo (28), na Arena, pelo Gauchão , Portaluppi falou sobre a chegada de Rafinha: "É um jogador que dispensa comentários. Por onde passa, é campeão. Tenho certeza que vai nos ajudar bastante. Até cinco, seis meses atrás estava jogando em alto nível pelo Flamengo. Vai ajudar o grupo, principalmente os jovens. E vai nos ajudar nas competições que temos pela frente", disse.

Enquanto isso, a direção segue sonhando alto no mercado da bola. O atacante Rafael Borré, do River Plate, estaria próximo de assinar um pré-contrato com o Tricolor e vestiria a camisa gremista por cinco anos. Bolzan confirmou as conversações e disse que o clube aguarda uma resposta do colombiano que encerra seu vínculo com os argentinos em junho. Da Argentina, vem a informação de que o atleta aguarda uma proposta do futebol europeu.

Só que a ambição gremista não para por aí. Desejo antigo do clube, Douglas Costa poderia vir por empréstimo de um ano para defender o clube que lhe formou. Emprestado ao Bayern de Munique até o final de junho, o jogador aguarda a autorização da Juventus, com quem tem contrato até junho de 2022, para buscar um acerto para jogar em Porto Alegre.

Portaluppi não negou essas tratativas e falou das possíveis chegadas. "Já conversei com todos esses jogadores. Todos estão dispostos e felizes em vir para o Grêmio. Mas têm coisas que fogem dos parâmetros financeiros e isso depende do Grêmio. Não vou passar por cima", comentou.

Nesta quarta-feira (31), às 22h, o Grêmio volta a campo pelo Gauchão. Preservando o grupo principal, a garotada deve enfrentar o São Luiz, em Passo Fundo.