Palacios treina com o grupo colorado e aguarda publicação de nome no BID

O chileno Carlos Palacios O Inter teve novidade na representação desta segunda-feira (29).treinou com os companheiros no CT Parque Gigante, após servir a seleção do seu país em um amistoso com a Bolívia. Agora, o atacante de 20 anos aguarda a publicação de seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ter condições de encarar o São José nesta quarta-feira (31), às 20h, pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Palacios pode ser a novidade no time comandado por Miguel Ángel Ramírez. O espanhol deve seguir promovendo alguns testes em busca da formação que se encaixe melhor em seu estilo de jogo. O chileno tinha feito apenas uma atividade antes de se apresentar à seleção. A expectativa é que a situação seja regularizada para que Palacios estreie contra o Zequinha, no Beira-Rio.

Quem finalmente poderá ser observado por Ramírez é o meio-campista Johnny. O jovem estava com a seleção dos Estados Unidos na disputa do pré-olímpico. O time norte-americano acabou sendo eliminado por Honduras e não irá ao Jogos de Tóquio. O jogador deve se apresentar nesta quarta-feira e ficar à disposição para o clássico Grenal do próximo final de semana. A partida, válida pela 9ª rodada do Gauchão, ocorre sábado (3), às 22h15min, na Arena do Grêmio. O confronto será o primeiro pela temporada 2021.