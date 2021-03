Honduras e México são as últimas seleções classificadas para Tóquio

As seleções de Honduras e do México ficaram com as duas últimas vagas do futebol na Olimpíada de Tóquio, remarcada para este ano. O time hondurenho surpreendeu na madrugada desta segunda-feira (29) ao vencer os Estados Unidos e selar sua classificação olímpica. Já o México superou o Canadá.

As duas semifinais do Pré-Olímpico da Concacaf foram disputadas no estádio Jalisco, em Guadalajara, no México. O título da competição será decidido entre hondurenhos e mexicanos na terça-feira, no estádio Estadio Akron, em Zapopan. Mas as duas equipes já estão garantidas nos Jogos Olímpicos.

A seleção de Honduras venceu os EUA por 2 a 1, após abrir 2 a 0 no placar, com gols de Juan Carlos Obregon e Luis Palma. Jackson Yueill marcou o único gol dos norte-americanos. Com a eliminação, o time dos EUA ficará de fora de uma edição olímpica pela terceira vez consecutiva - não disputa a competição desde Pequim 2008.

Já Honduras vai disputar a Olimpíada pela quarta edição seguida. No Rio 2016, foi até as semifinais, quando foi goleada por 6 a 0 pela seleção brasileira, que faturou o inédito ouro.

Mais cedo, o time mexicano derrotou o canadense por 2 a 0, com gols de Uriel Antuna e Johan Vasquez. Assim, México e Honduras vão representar a América do Norte, Central e o Caribe na Olimpíada, no fim de julho. O Pré-Olímpico da Concacaf estava agendado inicialmente para março de 2020, mas acabou adiado em razão da pandemia.