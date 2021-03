Com titulares em campo, Grêmio faz 4 a 0 no Pelotas na Arena

Quem olhar apenas para o placar final do jogo deste domingo (28) na Arena talvez pense em uma partida mais tranquila do que de fato foi. Ainda assim, o 4 a 0 em cima do Pelotas acabou sendo um testemunho adequado da diferença entre os dois times: os visitantes tentaram segurar ao máximo, é verdade, mas, assim que se abriu a porteira, o Grêmio construiu de forma enfática o dilatado placar final. Com o placar, o Tricolor é vice-líder do Campeonato Gaúcho, com 13 pontos e saldo de gols superior ao Caxias, que é terceiro.

O técnico Renato Portaluppi usou a partida para dar ritmo de jogo a alguns atletas do elenco principal, que retornaram de folga e passaram a semana passada em recondicionamento físico. A surpresa foi a presença de Heitor, zagueiro recém subido aos profissionais e que não havia sido escalado nem na equipe alternativa comandada por Alexandre Mendes. O Pelotas, por sua vez, foi conduzido pelo auxiliar técnico Célio Pretto, uma vez que o novo treinador Rafael Jaques ainda não está oficialmente inscrito na competição.

O primeiro tempo foi de um Grêmio dominando a bola, trocando passes por longos minutos, mas sem grandes oportunidades de gol. Foram muitos cruzamentos na área, mas quase nenhum deles encontrando de fato um atacante em condições de concluir. O Pelotas, por sua vez, tentava achar espaços no contragolpe. Na verdade, o goleiro Brenno trabalhou mais do que Gabriel Leite na primeira etapa, fazendo algumas intervenções em lances mais perigosos da equipe pelotense. A melhor chance gremista na primeira etapa veio aos 41mins, com uma falta de Diego Souza que bateu na rede, mas por fora.

Tentando dar mais força na recuperação de bola, Renato Portaluppi trocou logo no intervalo, trazendo Thaciano a campo no lugar de Léo Chu. O resultado, porém, não foi imediatamente visível. O Lobo voltou melhor dos vestiários, criando dificuldades para a defesa gremista. Aos 12 mins, Brenno precisou salvar em cobrança de falta de Marcelo.

Até então, a atuação gremista era arrastada. Mas um lance de insistência pelo miolo do ataque, aos 22 mins, resultou no ponto de virada da noite. Diego Souza fez a parede e, numa troca de passes entre Alisson e Thaciano, a bola ficou para Ricardinho. O jovem atacante, que havia acabado de entrar em campo, desviou com segurança para abrir o placar.

O gol mudou completamente o panorama da partida, fazendo uma partida até então difícil ganhar contornos quase de jogo-treino para o Grêmio. Aturdido, o Pelotas foi vitimado por um erro fatal, aos 25 mins. Maurício se atrapalhou no domínio, Alisson roubou a bola e, de frente para Gabriel Leite, não perdoou: 2 a 0. Aos 31 mins, o quase-gol de Diego Souza na primeira etapa virou realidade: cobrança firme, desvio na barreira e bola na rede para o Tricolor.

O Pelotas não demonstrava reação, e a goleada ganhou corpo três minutos depois. Ferreira fez boa jogada individual pela esquerda e chutou forte para ampliar. A situação do Lobo ficou ainda pior aos 41 mins, quando João Vieira fez falta forte e acabou expulso. Com a vitória assegurada, os donos da casa diminuíram o ritmo, administrando a bola até o apito final.

GRÊMIO (4) - Brenno; Vanderson, Heitor (Ricardinho), Rodrigues e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon (Lucas Silva), Ferreira (Léo Pereira), Alisson e Léo Chu (Thaciano); Diego Souza (Pedro Lucas). Técnico: Renato Portaluppi.

PELOTAS (0) - Gabriel Leite, Marcelo, Gabriel Silva, Maurício e Wendel Lomar (Aslen); João Vieira, Juliano e José Aldo (Caio Mancha); Bustamante, Marcão (Marcos Paulo) e Gabiga. Técnico: Célio Pretto.

Árbitro: Eleno Gonzalez Todeschini.