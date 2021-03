Após insistência de Renato, Rafinha é reforço para a lateral-direita

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O lateral-direito Rafinha deverá ser o primeiro grande reforço gremista para a temporada 2021. No sábado (27), o jogador de 35 anos teria acertado as bases salariais para defender o Tricolor por uma temporada. A expectativa era que o atleta chegasse a Porto Alegre ainda na noite deste domingo (28), fazendo exames médicos e assinando contrato em seguida.

A chegada do lateral à Arena foi fruto de insistência por parte de Renato Portaluppi. Na semana anterior, o presidente Romildo Bolzan chegou a descartar publicamente a contratação. "Muitas vezes cedemos, mas, desta vez, pelo projeto, não fizemos algo desta natureza", afirmou o presidente na ocasião.

Rafinha ficou sem clube após o encerramento de seu contrato com o Olympiakos, da Grécia, e chegou a estar quase acertado com o Flamengo - a alegação do jogador é que "problemas políticos" impediram o acordo. Revelado pelo Coritiba, o atleta atuou durante anos pelo Bayern de Munique, na Alemanha, e defendeu a seleção brasileira, conquistando o bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

O próximo nome a reforçar o Grêmio pode ser o centroavante Borré. O colombiano teria concordado com o pré-contrato oferecido pelo Tricolor, e o acerto pode ser sacramentado no começo desta semana. Seu contrato com o River Plate, da Argentina, se encerra na metade deste ano.