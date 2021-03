Garotada do Grêmio sofre a primeira derrota no Campeonato Gaúcho

A gurizada do Grêmio conheceu a primeira derrota no Campeonato Gaúcho, nesta quinta-feira (25). Depois de sair na frente, com um gol marcado por Ricardinho, o Tricolor sofreu a virada na etapa final e acabou derrotado pelo Juventude por 2 a 1, pela 6ª rodada do Estadual. O revés em Bento Gonçalves deixou o Tricolor na 3ª colocação, com 10 pontos.

O primeiro tempo no Montanha dos Vinhedos não foi nada atrativo. Embora as duas equipes tenham apresentado uma boa movimentação tática, faltou criatividade e conclusões a gol. O mandante não ameaçou o jovem goleiro Brenno em nenhum momento. Já a garotada gremista teve duas chances. Na primeira, aos 33 minutos, Vanderson cobrou falta com perigo, mas Marcelo Carné voou para salvar o time da Serra.

Já no outro lance, o goleiro da Papada não conseguiu evitar o primeiro gol da partida. Aos 46, Ferreirinha avançou pela esquerda, puxou para o meio e chutou. A bola desviou nas costas de Ricardinho e enganou Carné. Este foi o terceiro gol do artilheiro tricolor em cinco jogos disputados.

O Juventude voltou do intervalo com vontade de de mudar o cenário. Logo aos seis minutos, Capixaba dominou na entrada da área e chutou, mas a bola subiu sobre o gol de Brenno. Quatro minutos depois, foi a vez de Castilho arriscar de fora da área. Desta vez, o goleiro gremista saltou bonito e espalmou para a linha de fundo.

Se não foi pelo chão, o gol de empate saiu pelo alto. Aos 17 minutos, após cruzamento da esquerda, Matheus Peixoto subiu entre a defesa tricolor e cabeceou para o fundo das redes. O gol deu moral para a Papada que, quatro minutos, chegou à virada. Marcos Vinícius invadiu a área e foi derrubado por Vanderson e Ruan. Eltinho cobrou e marcou. Um goleiro do Grêmio não defende uma penalidade desde 2017, quando Paulo Victor defendeu uma cobrança de Robinho, pelo Atlético-MG.

A jovem equipe tricolor até tentou ir em busca do empate, mas o Juventude se defendeu bem para garantir a terceira vitória na competição. Os garotos do Grêmio voltam a campo no próximo domingo, às 22h, na Arena, quando recebem o Pelotas.

Juventude 2 Marcelo Carné; Paulo Henrique, Cleberson, Vitor Mendes e Eltinho (Alyson); João Paulo, Capixaba e Élton; Matheus Peixoto (Júnior Todinho), Guilherme Castilho (Gustavo Bochecha) e Marcos Vinícius. Técnico: Marquinhos Santos.

Grêmio 1 Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Cortez; Lucas Araújo (Fernando Henrique), Darlan (Thayllon) e Pedro Lucas (Victor Bobsin); Ferreira, Léo Pereira e Ricardinho. Técnico: Alexandre Mendes.

Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral.

Resultados da 6ª rodada

Quarta-feira

Novo Hamburgo 1x1 Brasil-Pel

Inter 2x0 Caxias

Quinta-feira

São Luiz 1x1 Esportivo

Ypiranga 4x1 São José

Juventude 2x1 Grêmio

Pelotas 1x2 Aimoré