Ainda assimilando o estilo de Ramírez, Colorado enfrenta o Xavante mirando 4ª vitória seguida no Gauchão

O 2 a 0 sobre o Caxias, quarta-feira (24) à noite, no Beira-Rio A sequência de três vitórias desde que Miguel Ángel Ramírez assumiu o comando do Inter vem ajudando na evolução do time e na compreensão do que o técnico quer de cada jogador no seu esquema de jogo., mostrou uma clara evolução em determinadas peças. Para seguir vencendo e tendo a tranquilidade para implementar sua filosofia de trabalho, o Colorado vai até Pelotas, neste sábado (27), às 20h, para enfrentar o Brasil, pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Após a vitória sobre a equipe de Caxias do Sul, Ramírez analisou como está sendo esse início de trabalho no Colorado. "Está me surpreendendo a capacidade de entendimento de todos. Creio que tudo está saindo de uma maneira mais natural. Eles estão entendendo de forma muito clara a necessidade de ter controle, o que não faltou no segundo tempo", explicou o técnico sobre a forma de jogo que preza por ficar com a bola.

O espanhol falou ainda da importância do seu início de jornada ser seguido por triunfos. "A vitória tem um valor muito importante. Hoje em dia está cada vez mais difícil ganhar, e seguir uma sequência de vitórias é muito mais importante", comemorou. Ramírez falou ainda sobre a continuidade dos testes com o elenco: "Gostaríamos de ver o maior número de jogadores possíveis durante o Gauchão. Queremos aproveitar essa competição para ver todos", disse.

Para o enfrentamento com o Xavante, a tendência é de que Ramírez coloque uma escalação diferente da que foi a campo na quarta-feira. Como foi bastante elogiado pelo treinador na coletiva pós-jogo, o meia Maurício, chamado por Ramírez de craque, pode iniciar entre os titulares. Até encontrar o time ideal, o elenco irá rodar bastante.

No gol, a indefinição seguirá por mais algum tempo. Ramírez disse que ainda não tem o titular definido e que Daniel, Danilo Fernando e Marcelo Lomba tem todas as condições para assumir a vaga em aberto. Diante do Caxias, Lomba fez sua primeira partida na temporada. O elenco colorado ainda treina nesta sexta-feira, antes do deslocamento para Pelotas.

Já o Grêmio volta a campo no domingo (28). Jogo que deve marcar o retorno de Renato Portaluppi à beira do gramado, após o recesso, o Tricolor recebe o Pelotas, também pela 7ª rodada do Gauchão.