Copa Libertadores vai distribuir R$ 1,6 bilhão em prêmios na edição de 2021

A Conmebol deu um passo importante para valorizar os times participantes da edição de 2021 da Copa Libertadores, que já está sendo disputada em suas etapas preliminares, antes da fase de grupos. Em seu 74º Congresso, a entidade oficializou as cotas destinadas aos clubes pelos mandos e a premiação ao campeão, que na temporada passada foi o Palmeiras.

Serão pagos US$ 15 milhões ao vencedor da disputa. Isso equivale a R$ 84 milhões na cotação atual. A entidade vai distribuir US$ 300 milhões (R$ 1,6 bilhão) na edição de 2021. Vai disponibilizar ainda, segundo seu presidente, o paraguaio Alejandro Dominguez, US$ 95 milhões para clubes e associações como antecipação de cotas e ajuda no combate à pandemia, para testes de Covid-19 e logística das viagens.

O vencedor, no entanto, poderá quase que dobrar esse dinheiro na temporada caso tenha entrado na competição nas etapas classificatórias, no Brasil chamada de pré-Libertadores. O País tem dois representantes nesta condição: Santos e Grêmio. Se um desses times ficar com a taça, na somatória das cotas e com o prêmio do título, pode receber perto de R$ 145 milhões.

Além de Santos e Grêmio, o futebol brasileiro estará representado nesta edição por Atlético-MG, Flamengo, Fluminense, Inter, Palmeiras e São Paulo. Todos eles já estão confirmados na fase de grupos. Nas duas últimas edições, equipes do Brasil ficaram com o título. Em 2019, deu Flamengo, sob o comando do técnico português Jorge Jesus. Em 2020, dois clubes brasileiros disputaram a final no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Deu Palmeiras diante do Santos.

O dinheiro pago aos clubes finalistas da Libertadores, no caso do futebol brasileiro, se aproxima para alguns das cotas de TV, por exemplo, da temporada 2019. Nesta edição, o Flamengo foi quem mais ganhou: R$ 330 milhões. Já o Palmeiras ficou com R$ 215 milhões, seguido pelo Corinthians, com R$ 190 milhões, e Grêmio, que recebeu R$ 164 milhões. São Paulo e Santos tiveram R$ 110 milhões.

Confira os valores das cotas da edição da Libertadores 2021

Fase preliminar 1 - U$ 350 mil (R$ 1,9 milhão)

Fase preliminar 2 - US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões)

Fase preliminar 3 - US$ 550 mil (R$ 3 milhões)

Grupos - US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões) por mando (3 mandos)

Oitavas de final - US$ 1,05 milhão (R$ 5,9 milhões)

Quartas de final - US$ 1.500 milhão (R$ 8,4 milhões)

Semifinal - US$ 2 milhões (R$ 11,2 milhões)

Vice-campeão - US$ 6 milhões (R$ 33,7 milhões)

Campeão - US$ 15 milhões (R$ 84,3 milhões)