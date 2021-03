Contra o Juventude, Grêmio busca manter a liderança no Gauchão

A garotada do Grêmio terá um desafio de Série A na noite desta quinta-feira (25), em Bento Gonçalves. O Juventude será o adversário tricolor, às 21h30min, no estádio Montanha dos Vinhedos. A equipe de Caxias do Sul está mandando a partida na cidade vizinha, pois o gramado do Alfredo Jaconi está sendo trocado.

O confronto promete ser um dos mais difíceis para o jovem elenco gremista. O Ju até começou o Campeonato Gaúcho de forma irregular, mas aos poucos o técnico Marquinhos Santos acertou a mão e o time vem ganhando corpo. Por outro lado, o auxiliar Alexandre Mendes ainda não sabe o que é perder. No Estadual, são três vitórias e um empate. Apenas no duelo com o Brasil-Pel, o time principal foi a campo.

Léo Pereira ganha uma chance de mostrar serviço ao auxiliar de Renato Portaluppi. Para a noite desta quinta, o Tricolor terá uma novidade no ataque para ir em busca da manutenção da liderança. Sem contar com Guilherme Azevedo, afastado por quatro semanas para tratar uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita,Léo Chú, reserva imediato da posição, acabou expulso por simulação no empate com o São José e fica de fora da partida.

O restante da equipe deve ser o mesmo que vem apresentando um bom futebol e mostrando boas opções para o elenco de cima. O time pode ir a campo com Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Cortez; Darlan, Lucas Araújo, Léo Pereira, Pedro Lucas e Ferreira; Ricardinho.

Já o time principal segue treinando no CT Luiz Carvalho. A direção ainda não confirmou quando os titulares irão retornar. A tendência é de que seja no próximo dia 4 de abril, contra o São Luiz, em Ijuí.

Portaluppi retorna nesta quinta-feira ao trabalho. Como comandou o time contra o Esportivo, em Bento Gonçalves, o treinador ganhou mais uns dias de recesso. Ele deve estar à frente do time de garotos no domingo, diante do Pelotas, na Arena.