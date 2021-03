Vice-presidente da Juventus garante a permanência de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo não vai sair da Juventus. Em uma entrevista para o DAZN nesta quarta-feira (24), essa foi a afirmação do ex-jogador e vice-presidente do time italiano, o checo Pavel Nedved. Segundo o dirigente, o astro português vai cumprir o contrato até o fim de junho de 2022 e poderá seguir no clube.

"Para mim, Cristiano não sai. Ele tem contrato até 30 de junho de 2022 e não vai sair. Depois disso, veremos o que vai acontecer. Tanto em nível técnico como de imagem ajudou a nos colocar no Olimpo do futebol", afirmou Nedved. "Tecnicamente não se pode falar nada. Marcou mais de 100 gols em 120 jogos e têm nos liderado na Liga dos Campeões. É um rapaz muito simples apesar de parecer diferente. É o tipo do jogador moderno, com um talento imenso, que com muito trabalho tem alcançado objetivos incríveis", completou.

Uma possível saída do craque ganhou rumores maiores após a Juventus ser eliminada nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Porto e estar a dez pontos da Inter de Milão na classificação do Campeonato Italiano.