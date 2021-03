Léo Pereira deve ganhar chance na partida do Grêmio contra o Juventude

No empate em 1 a 1 com o São José, no Passo D'Areia, na noite da segunda-feira (22), Com a lesão confirmada de Guilherme Azevedo e a expulsão de Léo Chú, quem pode ganhar uma chance no ataque do Grêmio é Léo Pereira.Gui Azevedo acabou sofrendo uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita e ficará de fora dos gramados por até um mês. Com isso, Léo Pereira deve ir a campo nesta quinta-feira (25), às 21h30min, diante do Juventude, em Bento Gonçalves.

Já Léo Chú desperdiçou uma grande oportunidade de ser titular na Serra gaúcha. O atacante foi expulso após receber dois cartões amarelos por simulação. O jogador tentou enganar o árbitro Douglas Silva em duas ocasiões e acabou indo mais cedo para o vestiário. Após a partida, o auxiliar técnico Alexandre Mendes afirmou que conversaria com o jogador de 20 anos e que ele poderia ser punido internamente.

Enquanto os jogadores do time principal realizaram treinos físicos na academia, os jovens fizeram um trabalho regenerativo. A partida contra o Ju deve ser a última sob o comando de Alexandre Mendes, já que Renato Portaluppi volta do recesso nesta quinta-feira e comandará o time contra o Pelotas, no domingo (28), na Arena. O retorno dos jogadores que estavam de férias pode ocorrer apenas contra o São Luiz, no dia 4 de abril.

Uma provável escalação tricolor para encarar o Juventude tem Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Cortez; Darlan, Lucas Araújo e Pedro Lucas; Léo Pereira, Ricardinho e Ferreira.