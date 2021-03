Gauchão: Inter recebe o Caxias para mais um jogo de testes

O Inter volta a campo nesta quarta-feira (24), às 22h, pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. A partida diante do Caxias, no Beira-Rio, é mais uma oportunidade para o técnico Miguel Ángel Ramírez observar o grupo de jogadores e ver na prática os treinos diários que vem sendo feitos. A tendência é de que novas peças sejam escaladas para que o treinador veja o que cada um pode contribuir no esquema proposto.

A ideia da comissão técnica é de que esse período de observação e experimentos prossiga até o final da fase classificatória do Gauchão. Enquanto isso, nomes que ainda não foram utilizados devem ser escalados na partida desta quarta. O goleiro Marcelo Lomba pode ganhar uma chance, já que Daniel e Danilo Fernandes já foram observados.

Paolo Guerrero deve ganhar mais tempo em campo, após atuar em alguns minutos diante do Ypiranga No ataque,e ficar apenas no banco contra o Novo Hamburgo. Recuperado de um problema físico, Rodrigo Dourado deve sair jogando contra o time grená. Com este cenário, o Colorado pode ser escalado com Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Dourado, Edenilson e Praxedes; Yuri Alberto, Guerrero e Patrick.