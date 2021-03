Presidente da CBF ameaça clubes e bate o pé por continuidade do futebol

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, subiu o tom numa conversa com clubes brasileiros e deixou clara a sua intenção de não paralisar quaisquer campeonatos nacionais neste momento da pandemia.

Em reunião virtual no dia 10 de março com dirigentes, Caboclo reafirmou sua posição pela continuidade do futebol nacional e usou a Rede Globo e os patrocinadores como munição para pressionar as agremiações, que teriam as receitas congeladas em caso de paralisação.

No vídeo vazado do encontro do mandatário da entidade com dirigentes das equipes, Caboclo é bem claro: “Por gentileza, vamos pensar agora: nós podemos parar o futebol? A Rede Globo não quer. Ninguém quer, seus patrocinadores não querem. E se parar sabe quando nós temos a segurança de dizer que a gente pode voltar? Nunca".

"Eu vou mandar no futebol brasileiro e vou determinar que vai ter competição e que vocês estão fodidos se não tiver (competições)", bradou Caboclo.

A Rede Globo se posicionou sobre as declarações. "Como vem fazendo desde o início da pandemia há mais de um ano, a Globo segue respeitando as orientações dadas pelas autoridades competentes e acompanhando as decisões dos organizadores das competições. Entendemos que o momento é de cautela, e que a prioridade é a segurança de todos. Vamos seguir e respeitar todos os protocolos que forem definidos e decididos pelas entidades.”

Logo após a fala de Caboclo, o mandatário do Palmeiras, Mauricio Galiotte, pediu a palavra e sugeriu que a conversa sobre a continuidade do futebol fosse adiada. Segundo o dirigente alviverde, "a discussão sobre a disputa dos campeonatos é um pouco mais ampla". Caboclo recebeu elogios do presidente do Avaí, Francisco Battistotti, pela posição sobre a continuidade das competições.

A Federação Paulista de Futebol, horas depois de afirmar nesta segunda-feira (22) que acataria a determinação do governo estadual pela paralisação do campeonato até o dia 30, conseguiu levar o duelo entre Corinthians e Mirassol para Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A partida será disputada nesta terça (23).

Caboclo queria aproveitar a viagem de clubes ao município fluminense para dar continuidade à Copa do Brasil, mas a prefeitura de Volta Redonda afirmou que não receberia jogos da competição nacional. Os compromissos com a Federação Paulista, disseram as autoridades municipais, já estavam adiantados.