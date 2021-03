Pedro Lucas celebra primeiro gol pelo time profissional do Grêmio; Romildo Bolzan descarta Rafinha

empatar, em 1 a 1, com o São José na noite de segunda-feira (22). O Grêmio perdeu o aproveitamento de 100% no Campeonato Gaúcho, mas assumiu a liderança isolada aoO meio-campista Pedro Lucas, de apenas 18 anos, foi o autor do gol gremista. Foi o seu primeiro no time profissional.

"Tinha esse sonho de ser profissional do Grêmio desde meus 12 anos. Agora, fiz meu primeiro gol. Agradeço pelo apoio de todos, de Deus, do suporte que recebi do Grêmio, da minha família e também do grupo. Acho que o jogo se complicou um pouco por causa do campo, mas foi um bom resultado. Agora, é descansar e nos preparar para o jogo contra o Juventude", disse o jogador, que foi campeão sub-17 com a seleção brasileira.

Antes da partida, o presidente Romildo Bolzan Júnior revelou que, apesar dos pedidos do técnico Renato Portaluppi, o Grêmio não irá contratar o lateral Rafinha, que está sem clube e que no retorno da Grécia não chegou a um acordo para voltar a vestir a camisa do Flamengo.

"Conversamos, mas externei, estabeleci este raciocínio e acabou aí. Quando há uma voz presidencial, há uma voz presidencial. Muitas vezes cedemos, mas, desta vez, pelo projeto, não fizemos algo desta natureza", disse o mandatário.

Para a lateral-direita, o clube conta com o titular Vanderson, além de Victor Ferraz, Felipe e Leonardo Gomes. Se o sistema defensivo não será fortalecido, o ataque deve ganhar mais uma peça. "Precisa um atacante com característica de finalização, que contribua para a movimentação, mas com faro de gol", completou Romildo.

O Grêmio lidera o Gauchão com os mesmos dez pontos de Inter, Caxias e São Luiz, mas leva vantagem no saldo de gols: 7 a 3. Na quinta-feira (25), o time visitará o Juventude às 21h30min pela sexta rodada.