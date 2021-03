Grêmio fica no empate com o São José no Passo D'Areia

Em jogo atrasado da 3ª rodada, o Grêmio foi até o Passo D’Areia e ficou no empate em 1 a 1 com o São José. Desde que a direção da equipe da Zona Norte trocou o gramado, o Grêmio não conseguiu mais vencer o Zequinha no gramado sintético. Após uma etapa inicial pobre técnica e taticamente, o segundo tempo foi bem movimentado, com as equipes em busca do gol. O resultado deixa o Grêmio na liderança do Campeonato Gaúcho, com uma partida a menos.

Não faltou esforço e entrega, mas os dois times deixaram a desejar em criação e conclusão no primeiro tempo. O São José não levou perigo ao gol defendido por Brenno. Já o Grêmio teve a grande chance da partida, a partir de um erro dos donos da casa. Aos 16 minutos, Rafael Jataí falhou na saída de jogo, Darlan fica com a bola e acionou Ferreirinha. O atacante finalizou, mas Fábio fechou no lance e salvou o Zequinha.

O segundo tempo foi bem movimentado no campo sintético do Passo D’Areia. E o São José, logo aos sete minutos, fez o que não conseguiu nos primeiros 45 minutos: uma chegada ofensiva. O volante Darlan errou a inversão de jogo, Rafael Tavares dominou a bola e deu um toque sobre a defesa. Luiz Eduardo se adiantou a Brenno e tocou de cabeça para abrir o marcador.

Aos 19 minutos, o Tricolor perdeu a chance de empatar: Pedro Lucas cobrou falta fechada, Léo Chú se antecipou e tocou na pequena área, mas Ricardinho não conseguiu desviar para o gol. A resposta do São José veio três minutos depois: em cobrança da falta, Alessandro Vinicius arriscou o chute direto e a bola explodiu na trave.

A garotada gremista não se entregou e achegou ao empate aos 28 minutos. Ferreirinha disparou pela direita, se livrou da marcação e cruzou para o meia da hora, onde Pedro Lucas chegou batendo forte para o fundo do gol. As duas equipes até foram em busca do gol da vitória, mas foi capricho no arremate final.

Já nos acréscimos, Léo Chú foi expulso, após simulação de falta dentro da área. Ele já havia sido amarelado por um lance idêntico, minutos antes.

O Grêmio volta a campo na próxima quinta-feira. Ainda sob o comando do auxiliar Alexandre Mendes, a equipe vai até Bento Gonçalves para enfrentar o Juventude, já que a equipe de Caxias do Sul está trocando o gramado do estádio Alfredo Jaconi.

Escalação

São José 1: Fábio; Léo Príncipe, Pablo Ricardo, Victor Sallinas e Marcelo; Rafael Jataí (Fabiano), Lissandro e Rafael Tavares (Crystopher); Luiz Eduardo (Wagner), França (Cláudio Maradona) e Kelvin (Alessandro Vinícius). Técnico: Gabriel Carvalho (interino).

Grêmio 1: Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Cortez; Lucas Araújo (Fernando Henrique), Darlan, Pedro Lucas (Emanuel), Guilherme Azevedo (Léo Chú) e Ferreira; Ricardinho (Victor Bobsin). Técnico: Alexandre Mendes.

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva.