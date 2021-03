Suárez festeja a marca de 500 gols na carreira: 'É um motivo para se sentir orgulhoso'

Com o gol anotado na vitória de 1 a 0 do Atlético de Madrid sobre o Alavés no domingo (22), o atacante Luis Suárez alcançou o 500º gol na carreira. A partida foi válida pela 28º rodada do Campeonato Espanhol, competição que os colchoneros lideram com 66 pontos a nove rodadas do fim.

Suárez já anotou 19 gols em 31 jogos disputados pelo clube espanhol – é a sua primeira temporada pelo Atlético de Madrid. O jogador aproveitou para agradecer a todas as equipes pelas quais passou em 16 anos de carreira profissional. Foram 198 gols pelo Barcelona (time no qual é o terceiro maior goleador da história), 111 com o Ajax, 82 pelo Liverpool, 15 com o Groningen e 12 no Nacional de Montevidéu, clube no qual estreou em maio de 2005. Além disso, o atacante já marcou 63 gols pela seleção uruguaia, se tornando o maior goleador da equipe nacional.

"Atingir esta marca de gols é motivo para se sentir orgulhoso. Fico muito feliz pela trajetória de minha carreira", disse o uruguaio de 34 anos. "Trata-se de um feito difícil, mas também importante, pois ajudou a equipe a conquistar mais uma vitória, neste momento muito lindo que estamos vivendo".

Apesar da vitória "magra" frente ao Alavés, penúltimo colocado no Espanhol, Suárez destacou a importância pela conquista dos três pontos neste momento: "Uma eliminação na Liga dos Campeões é sempre muito dolorosa e sabíamos que este confronto seria chave para nos mantermos confiantes na disputa do título do Espanhol".

O atacante também lembrou do apoio dado pelos torcedores em todas as equipes pelas quais atuou na carreira e dos companheiros que o ajudaram a "conquistar a Europa". "Quando era garoto, tinha como sonho jogar em um time profissional, mas não esperava atingir este nível".

Aos 34 anos, o uruguaio já conquistou títulos importantes pelas equipes onde passou. Destaque para a Liga dos Campeões da Europa e a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, ambos conquistados em 2015 quando jogava pelo Barcelona.