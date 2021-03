'Me sinto bem jogando por dentro e por fora', diz Palacios, nova contratação do Inter

O primeiro reforço da era Miguel Ángel Ramírez finalmente foi apresentado pelo Inter. Após alguns atrasos no voo, Carlos Palacios, atacante da seleção chilena, de 20 anos, foi anunciado oficialmente. O vínculo do jogador é até dezembro de 2025. Ele é o sexto atleta nascido no Chile a vestir a camisa do Inter. Antes do atacante apresentado nesta segunda-feira (22), o clube teve o lendário zagueiro Elias Figueroa, Letelier, Eros Pérez, Aránguiz e Felipe Gutiérrez.

O jovem de 20 anos estava no Unión Española e foi escolhido a revelação do último Campeonato Chileno. Ele se apresentou à torcida colorada, vestiu a camisa, beijou o escudo e mandou um "Vamos, Inter". Palacios falou sobre onde prefere atuar. "Me sinto bem jogando por dentro e por fora. Como meia de ligação ou como ponta. Não tenho problemas quanto a isso", revelou.

Palacios se encaixa perfeitamente no estilo de jogo do técnico espanhol. O atual elenco carecia de um atacante de velocidade pela beirada de campo. O chileno adora jogar aberto na direita, como um ponta, partindo para cima dos marcadores.

O atleta chileno acabou de ser eliminado na Libertadores da América junto com o Unión Española, derrotado pelo Independiente Del Valle - próximo adversário do Grêmio na terceira fase preliminar do torneio. Mesmo assim, comemorou a evolução e o crescimento do seu futebol ao longo da último ano. "Foi uma temporada incrível. Pude aprender muito em nível pessoal e coletivo. Pude ter uma boa atuação e sigo com gana de seguir demonstrando isso", disse.

Com o contrato de cinco anos, o jogador com convocações pela seleção nacional se torna o atleta com o maior vínculo no atual elenco. Para contratá-lo, o Inter desembolsou US$ 3 milhões (R$ 16,6 milhões). Após ser apresentado oficialmente, em Porto Alegre, Palacios já retornou ao seu país. Ele foi convocado para defender o Chile, no próximo dia 26, em um amistoso contra a Bolívia. O início do trabalho junto aos companheiros no Parque Gigante fica para abril.