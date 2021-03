Inter vence o Novo Hamburgo por 1 a 0, na estreia de Ramírez

A estreia do técnico Miguel Ángel Ramírez foi com vitória no comando do Inter. Na noite deste domingo (21), o Colorado foi até o Estádio do Vale para enfrentar o Novo Hamburgo, pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. Depois de uma primeira etapa pobre tecnicamente, o time melhorou no segundo tempo, Marcos Guilherme desencantou e garantiu os três pontos fora de casa. No final, o goleiro Danilo Fernandes ainda fez uma grande defesa para salvar a equipe da Capital.

O Inter até iniciou a partida com mais movimentação e com jogadas ofensivas, só que faltou criação. Já os donos da casa criaram as chances mais claras. Aos 18 minutos, Claudinho recebeu com liberdade pela esquerda, puxou para o meio e chutou no gol. Danilo Fernandes soqueou a bola para afastar. Cinco minutos depois, Chicão arriscou de longe, Danilo desviou e a bola explodiu na trave esquerda.

Aos 46, o Noia reclamou de uma penalidade. Matheus Lagoa chutou firme, Danilo espalmou e Chicão caiu no gramado, após choque com Zé Gabriel. O árbitro mandou o lance seguir. Três minutos depois, Rodinei foi derrubado na entrada área. Na cobrança de falta, Edenilson bateu por cima da trave.

A Colorado voltou mais ligado para a etapa final. Logo aos quatro minutos, Moisés tentou o drible, caiu na área e a bola sobrou para Praxedes, que soltou a bomba e acertou o poste. Aos 12, Rodinei fez ótimo lançamento e encontrou Cuesta surgindo dentro da área. O zagueiro dominou no peito, mas chutou na rede, pelo lado de fora.

Mais consistente e bem melhor que no primeiro tempo, o Inter chegou ao gol, aos 16 minutos, na bola parada. Moisés cobrou falta fechada na segunda trave e quem surgiu foi Marcos Guilherme, quase na linha de fundo, sem ângulo, para chutar entre o goleiro Nicolas e a trave. Na sequência, os visitantes quase ampliaram: Yuri Alberto cruzou da esquerda e Abel Hernández se antecipou à zaga, mas chutou para fora.

O Novo Hamburgo criou muito pouco no segundo tempo, mas quando chegou, o goleiro Danilo Fernandes precisou fazer um milagre no Estádio do Vale. Aos 39 minutos, após bate-rebate, a zaga colorada falhou feio e a bola sobrou para Igor dominar e soltar a bomba. O goleiro do Inter se esticou todo e salvou a vantagem, garantindo a vitória.

O Inter volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30min, no Beira-Rio. O adversário será o Caxias.

Escalação

Novo Hamburgo 0: Nicolas; Chicão, Igor, Marcão e Renan; Amaral (Camargo), Carrilho (Romarinho), Matheus Lagoa (Elias) e Pedro (William Schuster); Hélio Paraíba (Kayron) e Claudinho. Técnico: Márcio Nunes.

Inter 1: Danilo Fernandes; Rodinei (Heitor), Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés (Lucas Ribeiro); Rodrigo Lindoso, Edenilson (Nonato) e Praxedes; Marcos Guilherme (Yuri Alberto), Patrick e Thiago Galhardo (Abel Hernández). Técnico: Miguel Ángel Ramírez.

Árbitro: Érico Andrade de Carvalho.

Resultados da 5º rodada:

Sexta-feira

São José 1 x 2 Brasil-Pel

Grêmio 2 x 0 Aimoré

Domingo

Caxias 2 x 1 Esportivo

Pelotas 1 x 1 São Luiz

Novo Hamburgo 0 x 1 Inter

Segunda-feira