Gurizada do Grêmio pega o Zequinha em busca da manutenção dos 100%

A nova geração do Grêmio parece ter bons frutos. Em três partidas disputadas, a gurizada tricolor conquistou três vitórias, marcou seis gols e sofreu apenas um, além de apresentar jogadores prontos para assumir uma vaga na equipe principal. Talvez o maior destaque neste processo de aproveitamento da base seja o goleiro Brenno. Nesta segunda-feira, ele e seus companheiros têm mais uma oportunidade de mostrar serviço. Às 20h, em jogo atrasado da 3ª rodada, o Grêmio visita o São José, no Passo D'Areia.

A tendência é de que o auxiliar Alexandre Mendes mande a campo a mesma formação que bateu o Aimoré, na sexta-feira, por 2 a 0. Mesmo com a vitória, o melhor em campo foi o jovem goleiro Brenno. Ele fez três difíceis defesas, assegurando ao triunfo, que contou com gols marcados por Guilherme Azevedo e Ricardinho.

Com Paulo Victor e Vanderlei sem clima para seguir no clube e a falta de boas opções no mercado, Brenno está cada vez mais titular com a camisa tricolor. Após a atuação histórica contra o Aimoré, ele falou sobre as defesas e a possibilidade de seguir com a titularidade: "Só tenho que agradecer a Deus tudo que estou vivendo. Ano passado foi difícil, porque tive uma lesão muito séria. Voltar, estrear na arena, é muito bom. Só tenho que agradecer a todos", comemorou o goleiro que tem contrato até o final deste ano, mas conta com a promessa de renovação nos próximos dias.

A provável escalação para encarar o Zequinha tem Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Cortez; Lucas Araújo, Darlan, Guilherme Azevedo, Pedro Lucas e Ferreira; Ricardinho. A partida pode marcar a entrada de outras promessas, como o meio-campista Bobsin, que ainda não ganhou chance neste período de testes.

Nesta segunda-feira quem volta ao trabalho é o time principal, juntamente com o técnico Renato Portaluppi. Após dez dias de folga, Kannemann, Maicon, Matheus Henrique, Diego Souza e companhia se reapresentam para a realização de uma minitemporada. Com isso, a jovem equipe que vem atuando terá mais dois jogos, além do confronto desta noite.