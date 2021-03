Em noite inspirada de Brenno, Grêmio vence o Aimoré por 2 a 0

Em noite inspirada do goleiro Brenno e de lances precisos no ataque, a gurizada do Grêmio venceu mais uma no Campeonato Gaúcho. Nesta sexta-feira (19), pela 5ª rodada, o Tricolor bateu o Aimoré por 2 a 0, manteve os 100% de aproveitamento, assumindo a liderança da competição. O time comandado por Alexandre Mendes volta a campo na próxima segunda-feira (22), às 20h, diante do São José, no Passo D’Areia, em jogo atrasado da 3ª rodada.

O confronto com o Aimoré pode ser avaliado como um dos mais equilibrados para a gurizada gremista. A equipe de Gilson Maciel até teve a primeira chance: aos dez minutos, Neto Baiano foi lançado entre os zagueiros, avançou e bateu cruzado, mas para fora. Porém, passado o susto, aos poucos, o Grêmio foi encaixando e envolvendo a defesa adversária.

Aos 30 minutos, Guilherme Azevedo recebeu de Pedro Lucas, tentou passar pelo zagueiro, mas foi derrubado na área. Pênalti para o Tricolor. Na cobrança, o próprio Gui Azevedo bateu e abriu o marcador. O gol desestabilizou o Aimoré. Aos 42, Darlan cobrou a falta, a bola desviou na barreira, e Ricardinho acreditou e seguiu no lance. O goleiro Raul foi com a mão mole, não segurou, e o centroavante chutou para marcar o segundo dos donos da casa.

Logo no primeiro minuto de bola rolando na etapa final, Ferreirinha quase ampliou, mas Raul espalmou a finalização do atacante tricolor. O Aimoré respondeu com Marcelino. Ele bateu da entrada da área e a bola passou por cima, assustando Brenno. Aos nove minutos, o goleiro gremista mostrou que tem totais condições para assumir a titularidade. Após cobrança de falta, Érico Júnior cabeceou de baixo para cima e Brenno espalmou, fazendo uma grande defesa.

Aos 29 minutos, Brenno brilhou mais uma vez. Após cruzamento de Bruno Ferreira, Isaías chutou de dentro da área e o goleiro fez mais um milagre na Arena. Na sequência, Ferreirinha e Bitelo ainda tiveram duas oportunidades de ampliar, mas pararam em Raul. Aos 41, para fecha uma noite espetacular, Neto Baiano saiu de frente para o gol, mas BRenno fechou na frente do atacante e salvou mais uma.

ESCALAÇÃO

Grêmio: Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Cortez; Lucas Araújo (Fernando Henrique), Darlan (Varela), Guilherme Azevedo (Léo Chú), Pedro Lucas (Bitelo) e Ferreira; Ricardinho (Emanuel). Técnico: Alexandre Mendes.

Aimoré: Raul; Bruno Ferreira, Renato, Ricardo e Lucas Sampaio; João Denoni, Marabá (Janeudo), Isaías (Everton Júnior); Wesley (Marcelinho), Érico Júnior (Luís Soares) e Neto Baiano (Ricardo Verza). Técnico: Gilson Maciel.

Árbitro: Lucas Horn.