Após internação por Covid-19, ex-lateral Branco tem piora e é intubado

Campeão mundial pela seleção brasileira de futebol em 1994, o ex-lateral Branco precisou ser intubado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro, após piora da Covid-19, na noite de quinta-feira (18). Segundo o último boletim médico, divulgado nesta sexta-feira (19), o ex-jogador, atualmente com 56 anos, teve "piora clínica" e necessitou "de ventilação mecânica por aparelhos". Branco deu entrada no hospital na noite da última quarta (17).

Ainda conforme o boletim, o ex-atleta e atual coordenador das seleções masculinas de base na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está "sob monitoração contínua, sedado" e o quadro "está evoluindo de maneira estável nas últimas 24h", sem previsão "de quando vai poder respirar por meios próprios".

No início de março, Branco integrou o grupo da seleção sub-18 que realizou uma etapa de preparação no centro de treinamento do clube pernambucano Retrô, em Recife, finalizada há duas semanas. No retorno, alguns membros da delegação testaram positivo para a Covid-19 - entre eles, o ex-lateral.

Além da Copa de 1994, ele entrou para a história do futebol nacional ao selar a vitória do país sobre a Holanda, por 3 a 2, com um gol de falta, colocando o escrete canarinho nas semifinais. Branco também defendeu o Brasil nas edições de 1986 e 1990. No país, destacou-se atuando por Inter e Fluminense, passando também por Grêmio, Corinthians e Flamengo. Na Europa, foi jogador de Brescia, Genoa (ambos Itália) e Porto (Portugal). O ex-lateral se despediu dos gramados em 1998, pelo Tricolor carioca.

Confira o boletim médico

"O paciente Claudio Ibraim Vaz Leal, 56 anos, também conhecido como Branco, foi internado no Hospital Copa Star em 16 de março com quadro grave de acometimento pulmonar por Covid 19. Recebeu toda assistência intensiva de suporte respiratório-fisioterápico e medicamentosa, evoluindo ontem com piora clínica, necessitando de ventilação mecânica por aparelhos. No momento, encontra-se em leito de terapia intensiva, sob monitorização contínua, sedado e respirando por aparelhos. O quadro está evoluindo de maneira estável nas últimas 24h e ainda não há previsão de quando vai poder respirar por meios próprios.

Dr. João Pantoja - Médico Assistente e Diretor Geral do Copa Star

Dr. Bruno Celoria - Diretor Técnico do Copa Star"