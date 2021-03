Base do Grêmio terá mais um teste pelo Campeonato Gaúcho

O vestibular para a garotada do Grêmio tem mais uma prova nesta sexta-feira (19). Pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho, o Tricolor recebe, às 20h, o Aimoré, na Arena. Com grande parte do grupo principal em recesso, os jovens gremistas terão mais uma oportunidade de mostrar serviço ao técnico Renato Portaluppi, que também segue de fora. Com isso, seu auxiliar, Alexandre Mendes, comandará a equipe.

O time deve ser bem parecido com o que venceu os peruanos do Ayacucho, em Quito, na última terça-feira (16). As novidades no grupo são o volante Victor Bobsin e o lateral-esquerdo Vitinho, que teve os direitos adquiridos junto ao Paraná. Já Bobsin é tido como grande promessa na base gremistas. Aos 21 anos e ainda sem ganhar uma sequência no time principal, ele tem várias passagens pelas categorias de base da seleção brasileira e já despertou o interesse do futebol europeu.

Quem ficará de fora são os meio-campistas Thaciano e Pinares. Thaciano recebeu folga após a partida pela Libertadores da América e se reapresentará com o restante do elenco principal na próxima segunda-feira (22). Já o meia chileno não consta na lista de convocados para o jogo. Pinares foi convocado pela seleção chilena para um amistoso no próximo dia 26, contra a Bolívia. Com isso, ele deve desfalcar o Tricolor em duas partidas do Gauchão.

Com esse cenário, a equipe que enfrentará o Aimoré pode ir a campo com Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Cortez; Lucas Araújo, Darlan, Guilherme Azevedo, Pedro Lucas e Ferreira; Ricardinho.

O zagueiro Geromel ainda segue sem uma previsão de retorno aos gramados. O defensor não atua desde o dia 24 de janeiro, quando sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, com lesão nos ligamentos. A previsão de retorno era de quatro a seis semanas. Porém, ele voltou a sentir um desconforto na região, o que impossibilita uma definição de volta aos treinos por parte do departamento médico.