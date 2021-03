No BID, Ramírez está liberado para comandar o Inter contra o Novo Hamburgo

Enfim, o Inter terá seu novo treinador à beira do campo. Anunciado logo após a saída de Abel Braga,teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (18), às 15h25min, e está livre para estrear contra o Novo Hamburgo no próximo domingo, às 20h, no Estádio do Vale. Nas primeiras quatro partidas do Campeonato Gaúcho, o Inter ainda não havia regularizado a situação de trabalho do técnico.