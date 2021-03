Liga dos Campeões - Nesta quarta-feira, pelos confrontos da volta da competição, os favoritos confirmaram a vaga nas quartas de final. Na Alemanha, o Bayern de Munique venceu mais uma vez a Lazio, desta vez por 2 a 1. Já em Londres, o Chelsea também voltou a vencer o Atlético de Madrid, agora, por 2 a 0.

Copa do Brasil - Nesta quinta-feira, às 20h, pela primeira fase da competição, o Ypiranga vai até Manaus, na Arena da Amazônia, para enfrentar o Penarol. A equipe de Erechim joga por qualquer empate para avançar no torneio.

São Paulo - O clube oficializou nesta terça-feira a volta do zagueiro Miranda. Aos 36 anos, ele retorna ao Morumbi após uma década. Tricampeão brasileiro, o jogador estava livre no mercado após atuar pelo Jiangsu Suning, da China.

Futebol feminino - Pensando em futuras convocações da seleção brasileira, a técnica Pia Sundhage vai acompanhar in loco, na Argentina, os times brasileiros - Corinthians e Ferroviária-SP - na reta final da Copa Libertadores Feminina. A treinadora será acompanhada pela auxiliar técnica Beatriz Vaz.

Rivelino - Ídolo de Corinthians e Fluminense, o ex-jogador de 75 anos, recebeu nesta terça-feira a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus. A vacinação aconteceu em Vinhedo, cidade do interior de São Paulo, onde reside.

Tênis - Sem Beatriz Haddad Maia, melhor tenista de simples do Brasil, a capitã Roberta Burzagli convocou nesta quarta-feira as atletas que vão defender a equipe nacional na Billie Jean King Cup, novo nome da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis. Foram chamadas Gabriela Cé, Carolina Meligeni, Laura Pigossi e Luisa Stefani. Em confronto válido pelos playoffs da competição, o Brasil vai enfrentar a Polônia, fora de casa, na cidade de Bytom, nos dias 16 e 17 de abril.