Sem Paulo Victor e Vanderlei, Alexandre Mendes pede cautela com goleiro Brenno

vencer de virada o Ayacucho, do Peru, por 2 a 1, em Quito, no Equador O Grêmio conseguiu na terça-feira (16) a sua classificação à terceira fase preliminar da Copa Libertadores ao. O Tricolor vai enfrentar agora o Independiente Del Valle, time equatoriano campeão da Copa Sul-Americana de 2019 e que passou pelo Unión Española, do Chile, com uma goleada por 6 a 2, na briga por uma vaga na fase de grupos.

Para encarar esse desafio, o Grêmio conta agora no gol com o jovem Brenno, que deverá assumir a titularidade nos próximos jogos com a liberação dos experientes Paulo Victor e Vanderlei para procurarem novos clubes. O auxiliar Alexandre Mendes, que comandou a equipe em Quito - o técnico Renato Portaluppi e os titulares ganharam nove dias de folga -, pediu cautela ao analisar o goleiro como um futuro titular, mesmo após boa atuação. "Temos que ter tranquilidade. Fez duas excelentes partidas, é muito bem treinado e tem personalidade. Vamos seguir analisando", afirmou Mendes.

Dos 20 jogadores relacionados para jogar contra o Ayacucho, apenas o lateral-esquerdo Cortez e o meia Thaciano não passaram pelas categorias de base ou pelo time sub-23 do Grêmio. Também eram os únicos com mais de 23 anos de idade. Assim, o auxiliar já deu o recado: Renato terá atletas mais experientes a partir de agora.

"Agradecer, logicamente, ao Grêmio e à fábrica que o Grêmio tem em relação à formação de atletas. É muito importante para que a gente possa dar continuidade ao futebol. Quando o Renato precisar, nós teremos atletas mais experientes e mais capacitados para jogarem no time de cima", concluiu Mendes.

O Grêmio retorna a Porto Alegre nesta quarta-feira (17). O próximo compromisso será na sexta (19) diante do Aimoré, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 20h, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho.