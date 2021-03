Como será o calendário do futebol nacional em 2021

Gauchão se mantém, com algumas alterações no horário das partidas. O calendário do futebol brasileiro ainda busca a normalização em meio à pandemia da Covid-19. Os Estaduais já estão com a bola rolando - alguns suspensos pelo alto índice de contágios, como paranaense, brasiliense e capixaba, mas oA Copa do Brasil também já tem partidas da primeira fase ocorrendo. A competição, que tem o maior número de clubes, possui a premiação como o grande atrativo.

último torneio, vencido pelo Palmeiras. Para a atual edição, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentou ainda mais os valores. O campeão pode faturar até R$ 73,6 milhões. Com uma fase a menos, os valores para 2021 são maiores que o doTodas as fases tiveram valores reajustados. O prêmio para o campeão passou de R$ 54 milhões para R$ 56 milhões, por exemplo.

Os times estão divididos em três grupos. O Grupo 1 é formado por times que estão entre os 15 primeiros do Ranking Nacional de Clubes: Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Inter, Athletico-PR, Santos, Corinthians, São Paulo, Atlético-MG, Cruzeiro, Bahia, Fluminense, Botafogo, Ceará e Chapecoense. O Grupo 2 engloba os demais clubes da Série A: América-MG, Fortaleza, Atlético-GO, Bragantino, Cuiabá, Juventude e Sport. Já no Grupo 3, estão outras 56 equipes.

Lembrando que Flamengo, Inter, Atlético-MG, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Santos (Libertadores), Athletico-PR (9º lugar), Chapecoense (Série B), Ceará (Copa do Nordeste) e Brasiliense (Copa Verde) entram direto na terceira fase.

Premiação por fases da Copa do Brasil

1ª fase: R$ 1,15 milhão (Grupo 1); R$ 990 mil (Grupo 2) e R$ 560 mil (Grupo 3)

2ª fase: R$ 1,35 milhão (Grupo 1), R$ 1,07 milhão (Grupo 2) e R$ 675 mil (Grupo 3)

3ª fase: R$ 1,7 milhão

Oitavas de final: R$ 2,7 milhões

Quartas de final: R$ 3,450 milhões

Semifinal: R$ 7,3 milhões

Vice: R$ 23 milhões

Campeão: R$ 56 milhões

Campeonato Brasileiro está previsto para o dia 30 de maio

bicampeonato pelo Flamengo disputa emocionante com o Inter, que se manteve até último minuto de bola rolando. A edição do Brasileirão 2020 terminou no final de fevereiro, com a conquista do, em umaSem tempo para a pré-temporada, os clubes já iniciaram a disputa dos regionais e assim farão com o Nacional 2021.

Ainda se adaptando às mudanças do calendário devido à pandemia do coronavírus, o início do certame está previsto para o dia 30 de maio, sete dias após o término dos Estaduais. Estão na disputa do Brasileirão 2021: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cuiabá, Fortaleza, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Inter, Juventude, Palmeiras, Santos, São Paulo e Sport.

A premiação ainda não foi confirmada pela CBF, mas tendo como base os valores pagos na última edição, o campeonato deve render ao menos R$ 33 milhões ao campeão. Com valores distintos aos demais colocados, o 16º na tabela de classificação fatura R$ 11 milhões. Apenas os quatro rebaixados não levam nada, além de amargar a disputa da segunda divisão.

Confira as prováveis datas do calendário do futebol nacional em 2021

Estaduais (16 datas): 28 de fevereiro a 23 de maio

Supercopa do Brasil (campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil 2020): 11 de abril

Copa do Brasil (16 datas e oito fases): 10 de março a 27 de outubro

Brasileirão Série A (38 datas): 30 de maio a 5 de dezembro

Brasileirão Série B (38 datas): 29 de maio a 27 de novembro

Brasileirão Série C (26 datas): 30 de maio a 21 de novembro

Brasileirão Série D (26 datas): 30 de maio a 14 de novembro