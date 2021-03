Grêmio volta a vencer o Ayacucho e avança na pré-Libertadores

Deivison Ávila

A noite desta terça-feira (16) foi protocolar para o Grêmio. Após ter aplicado uma goleada histórica por 6 a 1, no jogo de ida, na semana passada, em Porto Alegre, a equipe repleta de jovens, comandada pelo auxiliar Alexandre Mendes, venceu a fraca equipe do Ayacucho, desta vez por 2 a 1, e avançou na fase preliminar da Libertadores. O próximo adversário gremista será os equatorianos do Independiente del Valle, ex-clube de Miguel Ángel Ramírez, atual técnico do Inter. No primeiro confronto, o Grêmio voltará a Quito e a decisão será na Arena. O jogos estão previstos para os dias 7 e 14 de abril.