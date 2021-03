Times tradicionais tentam evitar eliminação precoce na Copa do Brasil

A bola vai rolar nesta quarta-feira (17) em todos os cantos do país com 15 jogos válidos pela primeira fase da Copa do Brasil. Times tradicionais, como Fortaleza, Santa Cruz, CSA, CRB e Remo, tentam evitar eliminações precoces, assim como aconteceu com Goiás e Sport na semana passada. Outros dez jogos encerram, na quinta-feira, a fase inicial, quando o visitante leva vantagem do empate por estar mais bem colocado no ranking da CBF.

Para diminuir a pressão em cima do técnico João Brigatti, o Santa Cruz busca a classificação contra o Ypiranga-AP, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Isso porque jogos no Amapá estão proibidos devido a pandemia.

Outro time que não vai poder atuar em casa por conta do decreto governamental é o Galvez, do Acre, que encara o Atlético-GO na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso. O Fortaleza sabe que não vai ter vida fácil diante do Caxias, no Estádio Centenário. Os dois times se enfrentam na Serra gaúcha, defendendo a invencibilidade na temporada 2021.

Em Bento Gonçalves, o Remo vai ter pela frente o Esportivo. Destaque também para a dupla alagoana. O CSA encara o Guarany de Sobral, no Ceará, enquanto o CRB joga com o Goianésia, no interior de Goiás.

Dois confrontos entre times emergentes chamam a atenção. Agora na Série B do Brasileiro, o Brusque vai até São Lourenço da Mata, no Pernambuco, para encarar o Retrô, que disputa sua primeira partida por uma competição nacional, assim como o Nova Mutum, que recebe o Tombense, da Série C, em Nova Mutum, no Mato Grosso.

A partida entre Marília e Criciúma estava marcada para essa quarta-feira, mas foi adiada para o dia seguinte, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no espirito Santo, depois do governo de Minas Gerais proibir jogos envolvendo times de outros estados. Inicialmente este jogo seria disputado em Varginha. A partida será à tarde, às 15h30min, e à noite, às 20h, no mesmo local, acontece o duelo paulista entre Mirassol e Red Bull Bragantino.

CONFIRA OS JOGOS DESTA SEMANA DA COPA DO BRASIL

QUARTA-FEIRA (17/03)

15h30min

Rio Branco VN-ES x ABC-RN

Ypiranga-AP x Santa Cruz-PE

Castanhal-PA x Volta Redonda-RJ

Juventude-MA x Operário-PR

Guarany de Sobral-CE x CSA-AL

16h

Goianésia-GO x CRB-AL

Picos-PI x Atlético-AC

16h30min

Nova Mutum-MT x Tombense-MG

17h

Atlético-BA x Vila Nova-GO

Galvez-AC x Atlético-GO

18h

Retrô-PE x Brusque-SC

20h

Esportivo-RS x Remo-PA

Santa Cruz-RS x Joinville-SC

Caxias-RS x Fortaleza-CE

21h30min

Salgueiro-PE x Corinthians-SP

QUINTA-FEIRA

15h30min

Palmas-TO x Avaí-SC

Porto Velho-RO x Ferroviário-CE

Jaraguá-GO x Manaus-AM

Marília-SP x Criciúma-SC

16h

Treze-PB x América-MG

17h30min

Caldense-MG x Vasco-RJ

18h

Cascavel-PR x Figueirense-SC

19h15min

União-MT x Coritiba-PR

20h

Peñarol-AM x Ypiranga-RS

Mirassol-SP x Red Bull Bragantino-SP