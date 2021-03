Direção do Inter diminui a folha salarial em mais de R$ 2,2 milhões

Antes de reforçar o elenco colorado, o Inter busca equilibrar as finanças se desfazendo de mais de dez jogadores. Com isso, o Colorado aliviou a folha mensal em aproximadamente R$ 2,2 milhões, e a meta é enxugar ainda mais.

Nesta terça-feira, a direção anunciou a rescisão amigável com o lateral-esquerdo Uendel. O jogador chegou a clube para a disputa da Série B, em 2017, e jogou 127 partidas. O provável destino do jogador deve ser o Cuiabá.

Para alcançar este corte nas finanças, o departamento de futebol vem realizando vários tipos de composição para a saída de jogadores, entre empréstimos, atletas que não renovaram contrato, liberação em troca de percentual, repasses, entre outros. "Nosso primeiro compromisso é com a redução de custos. Dentro de uma possibilidade financeira, equacionando o investimento, poderemos fazer. Mas este é nosso primeiro compromisso", salientou o executivo de futebol Paulo Bracks.

O Inter ainda tem jogadores que podem ser liberados sem impor dificuldades ou que aguardam oficialização de propostas a serem analisadas. Entre os jogadores que poderiam ser liberados estão Marcos Guilherme e Rodrigo Lindoso.

Marcelo Lomba e Edenilson, por sua vez, fazem parte do outro grupo, de atletas alvos de investidas mais firmes no mercado da bola. O goleiro está na mira de um clube da MLS, liga norte-americana, e o volante, entre os possíveis investimentos do Atlético-MG.

"O assédio ao jogador significa sucesso do elenco, que é vice-campeão brasileiro. Entendo até como elogio ao trabalho que está sendo feito. São contratos muito seguros, que têm multas e, se tiver algum tipo de iniciativa de algum clube, vamos sentar e analisar", acrescentou Bracks.

No sentido contrário, a direção ainda não fez nenhuma contratação. O primeiro reforço deve ser Carlos Palacios, do Unión Espanhola, do Chile. O atacante de 20 anos tem passagem pela seleção chilena e é considerado uma aposta de futuro.