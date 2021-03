Às 17h, Real Madrid e Manchester City defendem vantagem por vaga nas quartas de final

Vencedores nos jogos de ida, Real Madrid e Manchester City voltam a campo nesta terça-feira (16), a partir das 17h (de Brasília), com a meta de defender a vantagem conquistada e assegurar a passagem às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O time espanhol receberá a Atalanta após triunfar por 1 a 0 na Itália, enquanto o Manchester City voltará a encarar o Borussia Mönchengladbach em Budapeste, em função das restrições impostas pela pandemia, depois de também ganhar lá, por 2 a 0. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook da TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming.

Retornos importantes podem ajudar na classificação dos espanhóis

O Real Madrid vai atuar com um time que tem se fortalecido nas últimas semanas e esvaziado o departamento médico, que chegou a ter dez jogadores. O centroavante Karim Benzema voltará depois de se recuperar de uma contusão e tendo anotado três gols nos últimos dois jogos, incluindo os do triunfo por 2 a 1 sobre o Elche, no último sábado (13). Foi também nesse compromisso que o zagueiro Sergio Ramos fez a sua volta ao time. Quem também volta a ficar à disposição do técnico Zinedine Zidane após receber alta médica é o lateral-esquerdo Marcelo. Já as ausências confirmadas são a do belga Hazard, por lesão, e a do volante Casemiro, suspenso.

Com os retornos, o técnico Zidane tem testado variações táticas, como a escalação de um time no 3-5-2, algo que aconteceu diante do Elche. O técnico francês tenta quebrar a sequência de duas eliminações do clube nas oitavas de final. A presença dos experientes jogadores será importante para o Real Madrid evitar uma surpresa diante da Atalanta. O time italiano, afinal, venceu todas as partidas que disputou como visitante nesta edição da Liga dos Campeões, incluindo um triunfo por 2 a 0 sobre o Liverpool no Anfield, um resultado que classificaria a equipe de Bérgamo caso se repita nesta terça-feira.

Pelos visitantes, o técnico Gian Piero Gasperini tem quase todo o elenco à disposição, mas o zagueiro Remo Freuler, expulso no jogo de ida, está fora. O clube italiano chega em boa fase, com três vitórias nos quatro compromissos que disputou após o confronto de ida e pretende ampliá-la para atingir as quartas de final da Liga dos Campeões pela segunda temporada consecutiva.

Manchester City em situação confortável

O momento dos clubes é bem diferente na série entre Manchester City e Borussia Mönchengladbach. Afinal, além de estar em desvantagem pela derrota por 2 a 0 no confronto de ida, o Mönchengladbach perdeu os seis jogos que disputou desde que o técnico Marco Rose anunciou, em 15 de fevereiro, que vai assumir o Borussia Dortmund na próxima temporada. Além disso, terá pela frente o líder isolado do Campeonato Inglês e finalista da Copa da Liga Inglesa, que venceu 23 dos últimos 24 jogos - só perdeu um clássico para o rival Manchester United.

As boas notícias para os alemães são os reforços do zagueiro Ramy Bensebaini e do meio-campista Christoph Kramer, que estão recuperados de lesões. Assim como o duelo de ida, esse também será realizado em Budapeste, na Arena Puskàs, por causa das restrições de viagens para a Grã-Bretanha.