Libertadores da América: Jovens do Grêmio buscam confirmar vaga na altitude do Equador

O 6 a 1 aplicado no Ayacucho, na semana passada, na Arena Só mesmo uma atuação desastrosa do time tira o Grêmio da próxima fase preliminar da Libertadores da América., praticamente definiu quem avança no torneio continental. A convicção gremista é tamanha que grande parte do elenco principal, assim como o técnico Renato Portaluppi, ganharam um recesso de uma semana. Com isso, o auxiliar Alexandre Mendes comandará o Tricolor diante dos peruanos, às 21h30min desta terça-feira (16).

A partida será disputada em Quito, no Equador, pois o governo peruano restringiu a entrada de estrangeiros no país devido à pandemia da Covid-19. O ingrediente do confronto é a altitude de 2.800 metros, o que torna o confronto da jovem equipe gremista um pouco desafiador. Será a oportunidade para nomes promissores garantirem um lugar no elenco principal.

A vitória por 2 a 0 sobre o Esportivo , no final de semana, pelo Gauchão, indicou boas opções para irem a campo. É a chance do goleiro Brenno e do lateral-direito Vanderson, por exemplo, se afirmarem como novos titulares do time de cima. Léo Chú, Lucas Araújo e Ricardinho também aparecem como candidatos a protagonistas diante do limitado Ayacucho.

Uma provável escalação gremista tem Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Cortez; Lucas Araújo, Darlan e Thaciano; Guilherme Azevedo, Ricardinho e Ferreira. Ferreirinha acredita que a partida é uma ótima chance para os jovens ganharem destaque: "É uma grande oportunidade para mostrar para o professor Alexandre e para o professor Renato que nós estamos com vontade de jogar", garantiu.

Quem não viajou com o grupo e foi dispensado é o atacante Isaque. Sem espaço no elenco e com a oportunidade dada aos mais jovens, o jogador foi emprestado ao Fortaleza até o final desta temporada.