Ramírez pode ser punido antes mesmo da estreia no Gauchão

O técnico Miguel Ángel Ramírez nem estreou no comando do Inter, mas já poderá ser punido. O árbitro Jean Pierre de Lima relatou na súmula da vitória colorada por 4 a 2 sobre o Ypiranga, no domingo (14), pelo Campeonato Gaúcho, que o espanhol, cujo nome não está regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF, invadiu a área técnica para conversar com os auxiliares Martín Anselmi e Osmar Loss.

A Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) vai oferecer denúncia contra o espanhol, que será enquadrado no artigo Art. 258-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de "invadir local destinado à equipe de arbitragem, ou o local da partida, prova ou equivalente, durante sua realização". Em caso de condenação, a pena prevista é de uma a três partidas de suspensão.

O grupo se reapresentou nesta segunda-feira (15), com os jogadores que entraram em campo fazendo um trabalho físico, enquanto os demais foram orientados por Ramírez em um treino tático. A folga semanal ocorre nesta terça-feira (16) e as atividades serão retomas na manhã de quarta. O próximo compromisso será contra o Novo Hamburgo, no domingo (21), às 20h, no Estádio do Vale, pela 5ª rodada do Gauchão.