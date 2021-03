Em jogo cheio de reviravoltas, Inter faz 4 a 2 no Ypiranga

Em uma partida que acabou marcando uma espécie de estreia informal do treinador Miguel Ángel Ramírez, o Inter saiu do Beira-Rio com sua segunda vitória no Campeonato Gaúcho. Foi uma partida movimentada, sem dúvida, e o Ypiranga criou dificuldades ao Colorado na noite deste domingo (14) - mas o placar final de 4 a 2 acabou se justificando, se não pela sintonia fina, pelo esforço dos jogadores para atender as ideias de seu novo treinador. Agora, o Inter soma 7 pontos, mesma pontuação da equipe de Erechim.

A decisão de escalar um time bem próximo do titular surpreendeu, uma vez que estava projetado o uso da equipe de jovens que foi a campo nas três partidas anteriores do Gauchão. Com isso, o jogo acabou sendo uma oportunidade inesperada para ver as ideias de Ramírez em campo. Não foi a estreia oficial, porém: o comandante não esteve na casamata por atraso no registro junto à CBF, sendo substituído pelo auxiliar Osmar Loss.

Já nos primeiros minutos, foi possível entender bem as diretrizes básicas do pensamento futebolístico do espanhol. Construindo jogadas desde a defesa, o Inter mostrou-se uma equipe disposta a tomar a iniciativa e trocar passes por baixo. E o primeiro resultado veio logo aos 5mins. Em cruzamento de Rodinei, Yuri Alberto apareceu na área e chutou cruzado, longe do alcance de Deivity.

O problema é que, logo em seguida, o Ypiranga cresceu. Marcando a defesa colorada dentro do campo adversário, o Canarinho começou a roubar bolas e criar preocupação para Danilo Fernandes, provável titular no restante da temporada. Aos 39, Zé Gabriel se enrolou, a bola sobrou livre para Cristiano, mas o centroavante chutou mal e isolou. Logo em seguida, porém, se redimiu: Rodinei entregou um presente para Mossoró, que acionou Cristiano para empatar.

A situação não mudou na volta dos vestiários. Logo aos 4mins, Praxedes cometeu pênalti em Mossoró, após erro de passe de Nonato no meio-campo. Caprini bateu rasteiro, deslocando Danilo Fernandes: 2 a 1 para o Ypiranga. Na sequência, duas bolas na trave, em menos de dois minutos: Yuri Alberto para o Inter, Cristiano para os visitantes.

O Colorado trocou peças, tentando recolocar-se na partida. Aos 19mins, veio o empate. Em escanteio, Zé Gabriel surgiu pelo alto e testou para as redes. Na sequência, uma boa notícia para a torcida colorada: após longa inatividade, o peruano Paolo Guerrero voltou a jogar, entrando no lugar de Praxedes.

A partir das trocas, o jogo passou a ser todo do Inter, com o Ypiranga parecido cansado e contente com o empate. Quase nos descontos da segunda etapa, um lance capaz de decidir tudo: Caio Vidal invadiu a área, e Luís Eduardo cometeu aqueles pênaltis que a gente costuma dizer que são de concurso. Edenilson foi para a bola e fez a sua parte. Ainda deu tempo para o quarto gol: com o árbitro quase colocando o apito na boca, Patrick concluiu contra-ataque de Rodinei e garantiu, em cima da hora, uma boa vitória no Beira-Rio.

INTER (4) - Danilo Fernandes; Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Edenilson, Nonato (Rodrigo Lindoso), Praxedes (Guerrero), Peglow (Patrick) e Marcos Guilherme (Caio Vidal); Yuri Alberto (Thiago Galhardo). Técnico: Osmar Loss.

YPIRANGA (2) - Deivity; Muriel, Reinaldo, Patrick (Luís Eduardo) e Zé Mário (Jonathan); Mikael, Jean Silva, Clayton (Revson), Mossoró e Caprini (Quirino); Cristiano (Dija Baiano). Técnico: Junior Rocha.

Árbitro: Jean Pierre Lima.