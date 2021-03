Miguel Ángel Ramírez prepara elenco principal para o Gauchão

Depois de quatro rodadas com os garotos em campo, está chegando a hora do grupo principal do Inter assumir os compromissos do Gauchão. Após a folga no final do Campeonato Brasileiro da temporada passada, o elenco já voltou aos treinos e se prepara para o primeiro jogo com força total, no domingo (21), contra o Novo Hamburgo - partida que deverá ser também a estreia de Miguel Ángel Ramírez na casamanta colorada.

De início, a expectativa era de que o espanhol estivesse à beira do campo na partida deste domingo (14), contra o Ypiranga. Porém, a regularização de seu nome junto à CBF atrasou, o que fez com que Osmar Loss estivesse no lugar do treinador.

Nas primeiras atividades do elenco principal, Ramírez deu atenção especial ao domínio de bola, propondo uma equipe que troque passes por baixo, sem chutão. Embora uma possível escalação titular ainda não tenha se desenhado, a tendência é de uma mudança na mecânica de jogo, na comparação com o jogo mais direto que vinha sendo adotado pelo ex-treinador Abel Braga.

Enquanto isso, o Inter vai promovendo modificações no elenco. Durante o fim de semana, cresceu a possibilidade do lateral-esquerdo Uendel ser cedido por empréstimo ao Cuiabá, pelo período de um ano. Também interessado no atleta, o Sport sinalizou no sábado sua desistência da negociação.