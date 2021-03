Guerrero é relacionado para jogo contra o Ypiranga e volta ao Inter após sete meses

Paolo Guerrero está de volta. O Internacional incluiu o nome do centroavante na lista de jogadores relacionados para o duelo diante do Ypiranga-RS, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. A notícia significa que o peruano voltará a atuar quase sete meses depois de romper ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Inter e Ypiranga-RS jogam no estádio Beira-Rio, domingo (14), às 20h.

Guerrero deve entrar nos minutos finais da partida, para ganhar ritmo de jogo aos poucos. A ideia colorada sempre foi usar o Gauchão como período de readaptação do centroavante.

Aos 37 anos, Paolo Guerrero tem sido elogiado pela evolução física desde a volta aos treinos com o grupo principal. Ele foi reintegrado ainda na reta final do Campeonato Brasileiro.

Guerrero se lesionou em 16 de agosto de 2020, na partida contra o Fluminense pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Naquele jogo, esteve em campo por 66 minutos, fez um gol, mas o Colorado foi derrotado por 2 a 1 no Maracanã.

O diagnóstico foi grave. Rompimento do ligamento cruzado do joelho direito e a necessidade de passar por cirurgia, que veio seis dias depois, em 22 de agosto.

Contando a partir do dia da lesão, até a data em que poderá voltar a ser utilizado, neste domingo (14), serão 210 dias entre trabalhos de recuperação e treinamentos para o jogador.

Em 2019, Paolo Guerrero marcou logo na partida de estreia, e terminou o ano como artilheiro do time, com 20 gols em 41 jogos. Média de 0,48 gols por partida. No ano seguinte, o desempenho era ainda melhor. Em 15 jogos, o centroavante já havia feito dez gols e liderava a artilharia do time quando se machucou. A média batia em 0,66 por jogo.

Guerrero parou de jogar em agosto, e ainda assim terminou a temporada 2020 como terceiro artilheiro do time, atrás de Thiago Galhardo (23 gols) e Yuri Alberto (11).

AGÊNCIA FOLHA PRESS