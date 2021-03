Um ano do primeiro clássico da Libertadores: quem tem mais vitórias na história dos Grenais

Inter e Grêmio disputaram o primeiro Grenal pela Copa Libertadores da América Nesta sexta-feira (12), completou um ano que, duelo que terminou empatado em 0 a 0 e com quatro expulsões para cada lado. Na época, a partida ficou marcada por ter sido a última de ambas as equipes na competição antes da paralisação que ocorreu no futebol brasileiro por conta da pandemia da Covid-19.

Jornal do Comércio, antes do Grenal inédito até então, mostrava os números do clássico na história. Com isso, agora os números dos Grenais estão assim: Um levantamento realizado em 2020 pelo, antes do Grenal inédito até então,O Inter aparecia com 156 vitórias contra 133 do Grêmio, além de outros 134 empates. De lá para cá ocorreram seis confrontos entre os rivais, sendo dois de cada competição – Libertadores, Gauchão e Campeonato Brasileiro.

157 vitórias do Inter

136 vitórias do Grêmio

136 empates

588 gols do Inter

558 gols do Grêmio

Grenal 429 - o último entre as equipes -, realizado em janeiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Durante o período entre o primeiro clássico da Libertadores e o, algumas marcas foram alcançadas - e também quebradas.

Com o empate em 1 a 1 pela 13ª rodada do Brasileirão, ocorrido em outubro do ano passado, se estabeleceu a sequência negativa de 11 Grenais sem vitórias do Inter. Foi também nessa partida que o colorado conseguiu balançar as redes num clássico depois de quase um ano. O último gol marcado pelo clube havia sido no também empate em 1 a 1 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2019, quando o zagueiro Paulo Miranda fez contra.

A seca de 11 jogos sem vitórias só acabou em janeiro de 2021, quando o Inter, embalado pelo ótimo momento no Brasileirão, chegou à oitava vitória seguida na competição ao aplicar uma virada de 2 a 1 em cima do Grêmio. Mas vale lembrar que essa sequência 11 clássicos sem vitória do Inter não foi a maior da história dos Grenais. Entre 1971 e 1975, o Grêmio ficou 17 partidas sem vencer o rival.

Curiosidades dos Grenais

Atacante do Inter durante a década de 1940, Carlitos é o maior artilheiro da história do clássico, com 42 gols em 62 jogos. Pelo Grêmio, Luiz Carvalho, atacante da década de 1920, é o maior artilheiro do clube em Grenais com 15 gols em 29 jogos (5º colocado na artilharia geral do clássico).

Já os maiores artilheiros de cada time em Grenais no Século XXI são velhos conhecidos da torcida: D’Alessandro (9 gols) e Luan (5 gols).

Inaugurada em dezembro de 2012, a Arena do Grêmio já recebeu 17 Grenais. A única vitória do Inter na casa Tricolor foi em 2014 pelo Gauchão. Desde então, são 6 vitórias do Grêmio e 10 empates. Foi lá também que aconteceu a maior goleada em um Grenal no século XXI, o 5 a 0 de 2015 pelo Campeonato Brasileiro.

Quem venceu mais por competição? No Campeonato Gaúcho, o Inter já levou a melhor 56 vezes, enquanto o Grêmio venceu 51. Outras 63 partidas ficaram empatadas.

No Brasileirão, a vantagem é do Grêmio: São 23 vitórias contra 20 do rival, além de outros 17 empates.

Em competições internacionais, levando-se em conta Libertadores e Copa Sul-Americana, são 2 vitórias do Grêmio, 3 empates e 1 vitória do Inter. Cabe destacar que as duas vezes que os times se enfrentaram numa fase eliminatória, pela Copa Sul-Americana, o colorado se deu melhor nas duas: 2004 e 2008.