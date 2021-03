Gauchão é mantido, mas jogos têm de ser disputados após as 20h

Ao longo desta semana, o governo do Estado comunicou à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) que as partidas do Estadual devem ser disputadas após as 20h devido a situação agravada da pandemia do coronavírus no RS. Com isso, o campeonato será mantido e ainda não há uma previsão de suspensão do futebol no Estado. Alguns estados como Paraná, Santa Catarina e o Acre já suspenderam os estaduais.

A solicitação do governador Eduardo Leite (PSDB) para que as partidas sejam disputadas à noite é uma medida para evitar aglomeração de torcedores durante o dia. Mesmo ciente do pedido do Estado, a FGF divulgou a 4ª rodada da competição com horários diferentes ao regrado. Com isso, a partida entre Esportivo e Grêmio, marcada para este sábado (13), às 18h, terá o horário alterado para às 20h.

estreia do técnico Miguel Ángel Ramírez, A modificação ocorrerá ainda no confronto entre Inter e Ypiranga de Erechim, domingo (14), no Beira-Rio. A partida, que marcará anão será mais disputada às 16h, e sim às 20h.

Confira abaixo os Dias e horário já confirmados para os jogos da 4ª rodada do Gauchão

Sexta-feira

21h

Juventude x Pelotas

Sábado

20h

Esportivo x Grêmio

20h

Brasil-Pel x Caxias

Domingo

20h

Inter x Ypiranga

20h

Aimoré x São José

22h

São Luiz x Novo Hamburgo