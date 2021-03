Miguel Ángel Ramírez fará sua estreia no comando do Inter no domingo

Miguel Ángel Ramírez já tem data para estrear pelo Inter. O clube anunciou nesta quarta-feira (10) que o técnico espanhol comandará a equipe diante do Ypiranga de Erechim, no próximo domingo (14), às 17h, no Beira-Rio. No entanto, o treinador aguarda a publicação de seu nome junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

desde sua apresentação oficial na última sexta-feira (5). O técnico já deve ter o acréscimo de alguns atletas que estavam no período de recesso de 10 dias após a disputa do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, Miguel Ángel comandou o segundo treino no CT Parque Gigante,Os atletas foram orientados em uma atividade física, seguida por um trabalho técnico com bola, priorizando a troca rápida de passes e a posse de bola.

Gustavo Grossi, 45 anos, estava no River Plate desde 2016 O Inter anunciou nesta quarta-feira a contratação do novo gerente executivo das categorias de base do clube., sendo considerado o braço direito do técnico Marcelo Gallardo. Grossi auxiliou na montagem do elenco multicampeão na América Latina nos últimos anos.

"É um grande prazer e um sonho profissional. Me preparei muito para trabalhar no Brasil e gostei muito do projeto que o clube apresentou pelas ideias que conheci. Considero uma oportunidade muito importante e buscaremos a glória e o progresso do Internacional com a valorização da base", afirmou o profissional.

A chegada de Grossi faz parte de uma das promessas de campanha do presidente Alessandro Barcelos. O novo mandatário colorado afirmou ter pelo menos 40% do elenco profissional formado por jogadores criados na base. Dentro desse cenário, o profissional contratado conseguiu implantar essa ideologia no River Plate.

Além do argentino, o Inter também anunciou um novo coordenador de captação para a base. Gilberto Monteiro, 32 anos, estava no Atlético-MG e anteriormente ocupou o cargo no Red Bull Brasil e América-MG. Ele já está trabalhando com a gurizada no CT da base em Alvorada.