Inter anuncia Gustavo Grossi como novo gerente executivo da base

O Internacional tem um novo gerente executivo da base. Gustavo Grossi, 45 anos, que exercia a função de diretor esportivo no River Plate desde 2016, foi anunciado pelo clube na manhã desta quarta-feira (10).

"É um grande prazer e um sonho profissional. Me preparei muito para trabalhar no Brasil e gostei muito do projeto que o clube apresentou pelas ideias que conheci", destacou Grossi, que também acumula passagens por outros dois clubes argentinos: Rosário Central e Racing. Ele atuava de forma próxima a Marcelo Gallardo no River, técnico conhecido pela utilização dos jovens na equipe principal.

Outro nome anunciado pela direção foi o de Gilberto Medeiros, 32 anos, que estava no Atlético-MG e será o novo coordenador de captação da base.