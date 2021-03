Em meio a mudanças, Grêmio volta a campo pela Libertadores da América

direção promove mudanças em vários segmentos do clube Enquanto a, o Grêmio de Renato Portaluppi já entra em campo nesta quarta-feira (10), às 21h30min, pela fase preliminar da Libertadores da América. O adversário será o Ayacucho, do Peru, que não disputa uma partida oficial desde o mês de dezembro.

Para o confronto com os peruanos, o Tricolor não contará com quatro jogadores importantes do grupo principal: Paulo Víctor, titular nas finais da Copa do Brasil, Jean Pyerre, Pepê e Churín não foram relacionados para o duelo de ida pela segunda fase da competição. O goleiro está afastado. JP e Pepê estão tratando problemas físicos. Já o atacante argentino não teve a ausência justificada.

Com as baixas anunciadas e com o grupo que tem a dispor, o Grêmio pode ir a campo com Vanderlei; Vanderson, Paulo Miranda, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Pinares e Ferreira; Diego Souza. O Capitão Maicon, que atuou durante os 90 minutos diante do Palmeiras, pode ser preservado, dando lugar a Lucas Silva.

Nesta terça-feira (9), o presidente Romildo Bolzan Júnior concedeu uma entrevista coletiva para anunciar algumas mudanças no quadro estrutural do clube. O mandatário confirmou a saída do preparador físico Márcio Meira e a chegada de Reverson Pimentel, ex-Bragantino. O profissional iniciou nas categorias de base do Corinthians e passou por diversos clubes do País.

Bolzan confirmou ainda o CEO Carlos Amodeu mais próximo ao futebol, em decorrência da saída de Paulo Luz. "Nesse momento a função do futebol será acumulada pelo Amodeo e, juntamente, eu estarei mais próximo neste momento. Mas ainda não iremos anunciar um vice", disse.

O presidente falou ainda que a direção está no mercado busca de três a quatro nomes de peso que serão anunciados ainda neste mês. De acordo com Bolzan, são "jogadores que chegam para vestir a camisa do Grêmio. Jogadores em nível nacional, e também mundial". Questionado sobre o interesse no goleiro Cássio, do Corinthians, Romildo descartou totalmente a vinda do camisa 1.

Outra mudança importante na estrutura das categorias de base do clube é a exclusão da categoria sub-23. "Daqui para frente, o processo de formação será a partir da sub-21 para adiantar a preparação desses atletas", explicou.