Inter cede empate para o Pelotas na Boca do Lobo

Há 32 anos, o Pelotas não consegue vencer o Inter na Boca do Lobo. E nesta quinta-feira (4), o time da Capital manteve a sina na zona Sul do Estado, mesmo atuando com um time sub 20. Pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho, a equipe comandada por Fábio Matias saiu atrás do placar, buscou a virada, mas cedeu o empate no último lance, acabando o duelo em 2 a 2. Nas cabines do estádio, o técnico do profissional, Miguel Ángel Ramírez, viu mais uma boa partida de algumas jovens promessas do Colorado.

O jogo começou com muita transpiração e pouca inspiração na terra do doce. Com muitos passes forçados e o campo encharcado pela forte chuva que caiu durante a partida, os donos da casa abriram o marcador após uma falha de Daniel. Aos 20 minutos, Marcelo dominou, livre, pela direita e cruzou, só que o chute foi direto para o gol e surpreendeu o goleiro colorado, entrando no cantinho esquerdo.

Só que os guris do Inter correram atrás do prejuízo e empataram aos 29: Lucas Ramos cobrou a falta para área e a zaga do Pelotas afastou. No rebote, Guilherme Pato dominou pela esquerda e cruzou na cabeça de Johnny, que desviou para o fundo das redes. Foi o primeiro gol como profissional do volante colorado.

O jogo seguiu bem disputado depois da igualdade do marcador. Aos 34, o zagueiro João Félix desarmou o paraguaio Bustamante dentro da área e o time do Pelotas ficou pedindo pênalti. Cinco minutos depois, Léo Borges recebeu na esquerda e chutou forte para Gabriel Leite espalmar para escanteio. No finalzinho, o goleiro do Pelotas salvou mais uma, após Guilherme Pato finalizar com perigo, com desvio na defesa. Nos acréscimos, o Áureo-cerúleo quase marcou o segundo: na cobrança de escanteio, Juliano ficou com o rebote na área e chutou tirando tinta da trave direita do gol defendido por Daniel.

O gramado pesado não ajudou as equipes na etapa final. O Colorado pouco ameaçou o Pelotas nos minutos iniciais. Os donos da casa assustaram com Bustamante, logo aos três minutos, mas não passou disso. Na primeira chegada efetiva do Inter, aos 28, saiu o gol da virada: Lucas Ramos dominou pelo meio e chutou colocado. A bola desviou na defesa e morreu nas redes.

Quando a partida se encaminha para a segunda vitória colorada, aos 46 minutos, Marcelo recebeu pela direita e cruzou. Marcão desviou de letra na pequena área, Daniel espalmou e a bola ia entrando, até que Itaqui empurrou para deixar tudo igual na Boca do Lobo.

Nesta sexta-feira (5), às 17h, a direção do Inter fará a apresentação oficial do novo treinador. O espanhol de 36 anos assinará por duas temporadas com o clube gaúcho.

Escalação

Pelotas: Gabriel Leite; Marcelo, Gabriel Silva, Sílvio e Gabiga; Moisés (Gazão), Juliano, Bustamante (Aslen), João Vieira (Itaqui) e Wesley (Daniel Costa); Marcos Paulo (Marcão). Técnico: Ricardo Colbachini.

Inter: Daniel; Heitor, Pedro Henrique, João Félix e Léo Borges; Lucas Vital (igor), Andrés Amaya, Johnny, Lucas Ramos e Guilherme Pato; Vinícius Mello (Matheus Cadorini). Técnico: Fábio Matias.

Árbitro: Lucas Guimarães Horn.