Lisca faz apelo pela paralisação do futebol em pior momento da pandemia

Com o Brasil vivendo seu pior momento na pandemia, o técnico Lisca, do América-MG, desabafou ao vivo, na TV. "O nosso país parou, gente! Não tem lugar nos hospitais, eu estou perdendo amigos, perdendo amigos treinadores. Não é hora mais, é hora de segurar a vida, velho", desabafou ele, conhecido como 'doido', na noite desta quarta-feira (3), ao canal Premiere.

O América acabou vencendo a partida pelo Campeonato Mineiro contra o Athletic por 1 a 0. "É inacerditável sair uma tabela da Copa do Brasil hoje [quarta], com jogos dia 10, 17 [de março], 80 clubes que nós vamos levar jogadores com delegação de 30 pessoas para um lado e para o outro do país", continuou, e cobrou dos cartolas do futebol brasileiro.

"Vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus, como que vocês vão fazer isso, gente!? Presidente [Rogério] Caboclo [da CBF], pelo amor de Deus, Juninho Paulista [coordenador], Tite [técnico da seleção brasileira], Cléber Xavier [auxiliar-técnico], as autoridades, nós estamos apavorados, pelo amor de Deus", encerrou.

Nesta quarta, o Brasil registrou 1.840 mortes pela Covid-19 em 24 horas, segundo o concórsio da imprensa, um recorde, e chegou ao 42º dia seguido com média móvel acima dos mil óbitos. O país também superou os EUA no número de novas mortes por milhão habitantes. Contudo, até agora, apenas o estadual de Santa Catarina foi suspenso.

Folhapress