Bolzan faz apelo para que torcida gremista não se aglomere na final de domingo

governo do Estado quanto a prefeitura de Porto Alegre pedem que o jogo seja transferido para mais tarde O horário do confronto entre Grêmio e Palmeiras, pela partida de ida das finais da Copa do Brasil, no domingo (28), ainda está indefinido. O jogo está marcado para as 16h, mas tanto o, com vistas a reduzir os riscos de aglomerações de torcedores.

Em razão do grave cenário da pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Sul e, mais especificamente, em Porto Alegre, o presidente gremista, Romildo Bolzan Júnior, fez um apelo na tarde desta sexta-feira (26) para que o torcedor não vá às ruas para acompanhar o confronto e evite aglomerações.

“Venho conversar com a torcida do Grêmio nesse momento de dificuldade, nesse momento de crise sanitária que Porto Alegre vive, que o Estado vive, o País vive, o mundo vive, que exige de nós comportamentos muito mais disciplinados e principalmente te comportamentos muito mais solidários com os outros”, disse o presidente do clube, em vídeo divulgado nas redes sociais oficiais do Grêmio.

“O Grêmio tem um evento extremamente importante para todos nós, esse evento é a final da Copa do Brasil. A última coisa que desejamos é que esse evento se transforme em tragédia do ponto de vista sanitário. Por isso estamos pedindo para todos os gremistas: faça a torcida em casa. Não se aglomere. Não festeje na rua”, pediu Bolzan.

Domingo é dia de fazermos história na #FinalCopaDoBrasil. Mas, ao mesmo tempo, a nossa cidade passa por um dos momentos mais complicados da história. pic.twitter.com/uHzbaIBvpB Ouça o apelo do Presidente Romildo Bolzan e, nessa decisão, #CopaEmCasa — Grêmio FBPA (@Gremio) February 26, 2021

O mandatário tricolor apelou para que a torcida “preserve a vida”. “Vamos fazer desse momento um momento de alegria. Um momento de celebração do Grêmio, um momento de estar junto ao time. De ser solidário ao time. Mas vamos fazer também um momento de solidariedade à vida, vamos respeitar o próximo, respeitar a todos e fazer as nossas convivências no âmbito de casa. Não vamos correr risco. Vamos preservar a nossa saúde”, concluiu Bolzan.

A definição a respeito do horário da partida deve sair ainda nesta sexta-feira. A CBF, inicialmente, negou uma mudança de horário, mas o governo do Estado e a prefeitura voltaram a fazer o pedido após a definição de bandeira preta em todo o território gaúcho.