Batalha do Grêmio pelo hexa da Copa do Brasil começa domingo

Grêmio e Palmeiras forjaram nos anos 1990 uma das maiores rivalidades recentes no futebol brasileiro. O confronto das 16h deste domingo (28), na Arena, o primeiro da decisão da Copa do Brasil 2020, será inédito: nunca tricolores e alviverdes se enfrentaram em uma final de campeonato. Para o Grêmio, as finais valem a retomada da hegemonia na competição - se igualaria ao Cruzeiro com seis títulos - e uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América deste ano. Já o Palmeiras, busca o tetracampeonato para fechar uma temporada que também contou com o bi da Libertadores.

A campanha no Brasileirão, chamada de constrangedora pelo presidente Romildo Bolzan Júnior, Para Renato Portaluppi, a conquista pode representar o encerramento de um ciclo no comando do Tricolor Campeão em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016, o Grêmio busca salvar o trabalho realizado em 2020 com um título de expressão nacional.coloca ainda mais pressão sobre a equipe nas finais.com chave de ouro - o empresário do treinador esteve nesta quinta-feira em Belo Horizonte para ouvir a proposta do Atlético-MG para contar com o técnico em 2021.

Para o duelo contra o Verdão, Portaluppi deve contar com time completo, com exceção do zagueiro Geromel, que segue se recuperando de lesão. O treinador ainda faz mistério, mas a tendência atual é de que Paulo Miranda atue ao lado de Kannemann na defesa.

atuação destacada que teve contra o Athletico-PR, na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outra dúvida na escalação está no gol. Titular durante toda a temporada, Vanderlei viu Paulo Victor crescer na briga em razão da

Assim, o provável Grêmio que deve entrar em campo tem Paulo Victor (Vanderlei); Victor Ferraz, Paulo Miranda, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Já o Palmeiras vem de uma maratona de partidas. O time do técnico Abel Ferreira jogou no dia 17 contra o Coritiba, no dia 19 contra o São Paulo, no dia 22 contra o Atlético-GO e nesta quinta-feira, contra o Atlético-MG. Assim como o Grêmio, o Verdão poupou os titulares no jogo contra o Atlético-MG, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A possível escalação do time paulista para iniciar a busca pelo tetracampeonato (foi campeão em 1998, 2012 e 2015) tem Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Danilo, Gabriel Menino, Rony, Rafael Veiga e Willian; Luiz Adriano.

Em razão da situação da pandemia no RS, tanto a prefeitura de Porto Alegre quanto o governo do Estado solicitaram à CBF uma mudança no horário da partida, das 16h para as 20h30min. O motivo seria reduzir aglomerações em bares, na medida em que os estabelecimentos teriam de fechar às 20h conforme determinação estadual. A CBF negou o pedido.