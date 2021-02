Campeonato Brasileiro: sem Renato no banco, Grêmio pega o Bragantino com foco total na Copa do Brasil

Se pudesse escolher, o Grêmio não faria questão de entrar em campo pela última rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (25), a partir das 21h30min, quando encara o Bragantino, em Bragança Paulista. O jogo quase nada vale para o Tricolor. Uma vitória pode colocar o time em quinto lugar se o Fluminense perdesse para o Fortaleza no Maracanã. A posição daria ao Tricolor vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América se o time de Renato Portaluppi perder a final da Copa do Brasil para o Palmeiras. Mas, o foco gremista está exatamente nos dois jogos contra o Verdão e a prova disso é o fato de nem Renato ter viajado para comandar o time alternativo contra o Massa Bruta.

A provável escalação gremista contra o Bragantino deve ter Julio César (Brenno); Vanderson, Rodrigues, Ruan e Cortez; Darlan e Thaciano; Ferreira, Pinares e Everton; Diego Churín. As maiores expectativas estão no banco de reservas, principalmente no garoto Pedro Lucas, de 18 anos, meia que foi campeão mundial Sub-17 com a seleção brasileira em 2019.

o presidente Romildo Bolzan Júnior se reuniu nesta quarta-feira (24) com Renato para tratar do futuro do treinador. Nos bastidores,O clube quer a permanência do técnico, mas tem a concorrência do Atlético-MG. As tratativas avançaram, e devem abordar a questão financeira a partir de agora.

Ainda em relação à Copa do Brasil, a CBF negou o pedido do governo do Estado e da prefeitura de Porto Alegre para que o horário da partida de domingo contra o Palmeiras, na Arena, mudasse das 16h para as 20h30min, horário em que a restrição de funcionamento de bares e restaurantes já estaria em vigor, reduzindo a possibilidade de aglomerações. Assim, a partida de ida da final está mantida para as 16h.