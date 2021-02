Em noite de título do Brasileirão, Inter encara o Corinthians de olho no Flamengo

Estádio vazio, bares vazios, ruas vazias, mas corações cheios de esperança. O recrudescimento da pandemia do novo coronavírus impede aglomerações de torcedores, mas não há nada que impeça os colorados de sonhar com a conquista do Campeonato Brasileiro, 41 anos depois. A partir das 21h30min, o Inter entra em campo no Beira-Rio para encarar o Corinthians enquanto, em São Paulo, o Flamengo pega o São Paulo, no Morumbi. Por volta das 23h30min, uma das duas torcidas estará celebrando a conquista.

O Inter tem uma só missão: vencer. confronto contra o Flamengo. o expulso Rodinei Empate ou derrota para o Corinthians dão o título para o Flamengo, independentemente do resultado do jogo no Morumbi. O time que Abel Braga levará a campo terá duas mudanças em relação ao que começou oNa zaga, Victor Cuesta retorna após cumprir suspensão. Na lateral-direita,dá lugar à Heitor.

Assim, o Inter deve entrar em campo com Lomba; Heitor, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

Mesmo sem poder contar com o empurrão da torcida, o Inter é o segundo melhor mandante do campeonato. Dentro de casa, o Colorado tem 74,07% de aproveitamento (18 jogos, 12 vitórias, 4 empates e 2 derrotas). Somente o Atlético-MG tem aproveitamento superior (79,63%). Já o Corinthians, jogando fora, tem apenas a 12ª melhor campanha.

Se as estatísticas para o confronto do Beira-Rio são muito positivas para o Inter, as do duelo do Morumbi não são tão animadoras. O Flamengo é o time com melhor campanha jogando fora de casa. Foram 10 vitórias em 18 jogos, um aproveitamento de 62,9%. O São Paulo, por sua vez, tem a oitava melhor campanha jogando em casa (18 jogos, 9 vitórias, 7 empates e 2 derrotas). Além disso, nas últimas 10 rodadas, o tricolor paulista tem o segundo pior desempenho na competição, ficando atrás apenas do Botafogo. Foram somente sete pontos conquistados em 30 disputados.

Quando a bola começar a rolar, porém, os únicos números que importam serão os dos placares do Beira-Rio e do Morumbi ao final das partidas. Para seguir a sua senda de vitórias nesta noite, o Colorado depende disso.