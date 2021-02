Beira-Rio segue na briga para sediar final da Libertadores entre 2021 e 2023

O estádio Beira-Rio segue na briga para sediar a final de uma das três próximas edições da Libertadores da América. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) atualizou nesta sexta-feira a situação dos postulantes a sediarem as decisões da Libertadores e da Copa Sul-Americana entre 2021 e 2023.

Uma equipe da entidade começou nesta semana a fase de inspeção de verificação da infraestrutura e da logística de cada uma das sedes que se candidataram a receber as partidas decisivas das competições continentais de clubes.

O processo de seleção começou com a manifestação de interesse, seguido de um workshop onde a Conmebol apresentou os conceitos e exigências para a realização das finais. Posteriormente, cada postulante apresentou o seu dossiê de candidatura. Após a avaliação do material, a entidade iniciou nesta semana as inspeções nos locais.

Estádios que estão na briga para sediarem finais da Libertadores e da Sul-Americana (Conmebol/Divulgação/JC)

As análises e recomendações serão levadas para o Conselho da Conmebol que irá decidir pelas sedes escolhidas.

Conforme a entidade, por questões relacionadas à pandemia de Covid-19, restrições de fronteira e prioridades de datas, os trabalhos de inspeção e avaliação focarão nas sedes postulantes a sediar as decisões de 2021. No entanto, os dados recolhidos também serão considerados para as finais de 2022 e 2023.

As inspeções nos estádios brasileiros - Beira-Rio, Mané Garrincha (Brasília), Castelão (Fortaleza), Arena Pernambuco (Recife), Arena Fonte Nova (Salvador) e Morumbi (São Paulo) - serão realizadas na próxima semana, entre os dias 22 e 26 de fevereiro. Destes, apenas o Beira-Rio e o Morumbi podem receber a decisão da Libertadores. Os outros brigam para serem sede da final da Sul-Americana.

Nos bastidores, a tendência mais falada é de que a decisão da Libertadores de 2021 seja na Argentina, no estádio La Bombonera, também como forma de homenagem a Diego Maradona, um ano depois de sua morte.